Gigi Becali a vorbit cu Sorin Grindeanu în timp ce în Parlament se vota Guvernul Veştea. "Ăştia înţeleg, dar nu-i interesează"

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Gigi Becali, parlamentar neafiliat, a dezvăluit discuţia pe care a avut-o cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, chiar în timpul votului din Parlament pentru Guvernul Veştea.

"Problema e că țara e blocată și, dacă imobiliarele nu merg, înseamnă că chiar e blocată. Orice guvern deblochează țara. Am nevoie de guvern. Nu vă dați seama ce înseamnă să nu ai guvern. Probabil că ăștia înțeleg ce e să n-ai guvern, dar nu-i interesează. Afacerile mele s-au blocat, dar nu contează”, a declarat Gigi Becali la Parlament.

Discuţia cu Sorin Grindeanu din timpul votului pentru Guvernul Veştea

Gigi Becali a declarat că Sorin Grindeanu a fost surprins de opţiunea lui George Simion de a scoate parlamentarii AUR din sală la vot.

"Grindeanu mi-a zis că se minuna și el. 'Adică nu îmi vine să cred, adică ce?'. I-a promis președintelui că votează. Da, așa mi-a spus. Ia întrebați-l și pe el? Credeți că mint eu? Eu nu mint.

Bolojan trebuia să fie dat joc cu orice risc. Ne ducea de râpă", a declarat Gigi Becali.

Guvernul Veştea a picat la votul Parlamentului, cu 189 voturi pentru şi 23 împotrivă. PNL, USR, UDMR şi AUR au părăsit sala în timpul votului.