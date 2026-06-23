Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Partide politice Gigi Becali a vorbit cu Sorin Grindeanu în timp ce în Parlament se vota Guvernul Veştea. "Ăştia înţeleg, dar nu-i interesează"

Gigi Becali a vorbit cu Sorin Grindeanu în timp ce în Parlament se vota Guvernul Veştea. "Ăştia înţeleg, dar nu-i interesează"

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 23 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
gigi-becali-4_08306700
Sursa foto: Agerpres

Gigi Becali, parlamentar neafiliat, a dezvăluit discuţia pe care a avut-o cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, chiar în timpul votului din Parlament pentru Guvernul Veştea.

"Problema e că țara e blocată și, dacă imobiliarele nu merg, înseamnă că chiar e blocată. Orice guvern deblochează țara. Am nevoie de guvern. Nu vă dați seama ce înseamnă să nu ai guvern. Probabil că ăștia înțeleg ce e să n-ai guvern, dar nu-i interesează. Afacerile mele s-au blocat, dar nu contează”, a declarat Gigi Becali la Parlament. 

Discuţia cu Sorin Grindeanu din timpul votului pentru Guvernul Veştea 

Gigi Becali a declarat că Sorin Grindeanu a fost surprins de opţiunea lui George Simion de a scoate parlamentarii AUR din sală la vot. 

"Grindeanu mi-a zis că se minuna și el. 'Adică nu îmi vine să cred, adică ce?'. I-a promis președintelui că votează. Da, așa mi-a spus. Ia întrebați-l și pe el? Credeți că mint eu? Eu nu mint.

Bolojan trebuia să fie dat joc cu orice risc. Ne ducea de râpă", a declarat Gigi Becali.

Guvernul Veştea a picat la votul Parlamentului, cu 189 voturi pentru şi 23 împotrivă. PNL, USR, UDMR şi AUR au părăsit sala în timpul votului. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

gigi becali
sorin grindeanu
psd
guvern vestea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Partide politice
Citește mai multe din Partide politice
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close