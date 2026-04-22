€ 5.0951
|
$ 4.3357
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.3357
 
Ungaria și Slovacia vor primi din nou petrol rusesc prin conducta Drujba
Data publicării: 15:12 22 Apr 2026

Ungaria și Slovacia vor primi din nou petrol rusesc prin conducta Drujba
Autor: Doinița Manic

imagine cu o conducta de petrol Ucraina a terminat reparațiile la conducta Drujba. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Ai Work2

Ungaria și Slovacia vor primi din nou petrol rusesc prin conducta Drujba, după ce Ucraina a reparat-o.

Ukrtransnafta, operatorul ucrainean al conductei Drujba, a informat Mol că a început să primească miercuri la prânz ţiţei din Belarus via conducta Drujba, a anunţat grupul energetic ungar, transmite Agerpres, citând Reuters. Astfel, primele livrări de petrol via conducta Drujba ar urma să ajungă până joi în Ungaria şi Slovacia.

"Mol se aşteaptă ca primele livrări de ţiţei după reluarea tranzitului prin secţiunea ucraineană a conductei să ajungă în Ungaria şi Slovacia cel târziu mâine", a precizat Mol într-un comunicat.

Pomparea ţiţeiului a început la 12:35 PM (09:35 GMT), au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, după ce marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat încheierea reparaţiilor, şi a cerut UE deblocarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. 

UE, aproape să deblocheze împrumutul pentru Ucraina 

După patru luni de neînțelegeri între Ucraina și Ungaria, astăzi ar putea fi ziua în care UE aprobă în sfârșit (pentru a doua oară) împrumutul critic de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, relatează The Guardian. 

Ambasadorii celor 27 de state membre se reunesc miercuri pentru a discuta deblocarea împrumutului, care până acum a fost blocat de premierul în exercițiu al Ungariei, Viktor Orbán.

Împrumutul fusese agreat inițial în cadrul Consiliului European din decembrie, însă după ce conducta a fost lovită de o rachetă rusă și a fost avariată, ceea ce a dus la oprirea fluxurilor de petrol, Ungaria a decis să blocheze plățile până la reluarea livrărilor. Ungaria şi Slovacia nu au mai primit petrol prin Drujba din 27 ianuarie.

Reamintim că marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat încheierea reparaţiilor la conducta Drujba şi a cerut UE deblocarea împrumutului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
ungaria
slovacia
petrol
conducta Drujba
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
