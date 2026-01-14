Istoria se repetă. Un incendiu a izbucnit într-un restaurant spaniol, din același motiv ca cel de la schi din Elveția

Artificiile de interior au provoacat un incendiu într-un restaurant din Madrid, la zece zile după tragedia din Elveția. Angajații Fanático, un local la modă din Castellana, au împărțit artificiile între clienți, iar la scurt timp câteva plante au luat foc. Din fericire un angajat a stins cu un extinctor focul până să se extindă mai tare, după cum se vede în înregistrările postate pe rețelele sociale. Unii oameni râd. Muzica continuă. Videoclipurile amintesc de primele momente ale incendiului din Elveția...

Restaurantul folosea deseori focul pentru a-și atrage clienții

Ca de obicei, momentul scânteilor a venit după miezul nopții. În local bubuia muzica, iar trei animatoare dansau pe bar. În penumbră, clienții fluturau artificii. Toate acestea la doar 10 zile de la tragedia din Elveția, care a provocat 40 de morți într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din cauza unui incendiu provocat de același tip de artificii. Dar conducerea restaurantului madrilen nu a învățat de la alții și a ales să învețe din prorpia experiență.

Localul Fanático s-a deschis în urmă cu patru ani și a fost un succes în Spania. Localul cu două etaje atrage atenția prin statuia unui elefant cu joben în mijlocul parterului. Dar patronii săi se joacă cu focul de mult timp. Pe lângă folosirea artificiilor, duminica se organizează de obicei un spectacol numit Masaka, în care se folosesc torțe cu flăcări adevărate, explică El Pais.

Acum, însă, responsabilii au anunțat într-un comunicat că vor renunța la folosirea artificiilor și a pirotehnicii. După publicare, Primăria Madridului a anunțat că pregătește o ordonanță pentru a reglementa utilizarea artificiilor în interior.

„Se pare că se va merge în direcția interzicerii (artificiilor)”, a declarat miercuri viceprimarul, Inmaculada Sanz, la finalul unui eveniment organizat lângă Parcul Retiro.

„Ne-ar fi putut costa viața”

Proprietarii acestui restaurant și al altor 18 localuri, GLH Singular Restaurants, afirmă că restaurantele sale dispun de „certificate de protecție împotriva incendiilor, conform normelor în vigoare, ceea ce a contribuit la prevenirea propagării focului”, și adaugă că, în urma acestui incident au „interzis definitiv utilizarea de artificii și orice tip de pirotehnie în toate restaurantele sale ca măsură suplimentară”. Textul subliniază că „incendiul a fost stins în opt secunde” datorită pregătirii prealabile a angajaților.

Incendiul a provocat confuzie printre clienți. Fumul din stingătorul de incendiu s-a răspândit în sală, iar angajații au ordonat evacuarea, potrivit mai multor clienți care au dorit să rămână anonimi. S-a anunțat că localul se închide, deși, în mod normal, petrecerea se prelungește până după ora două dimineața.

O tânără care își sărbătorea ziua de naștere, Carolina F., rămâne increduloasă. „Au fost opt secunde de foc, dar ne-ar fi putut costa viața. Nu pot decât să-mi imaginez cum era să mor în ziua în care împlinesc 24 de ani. Este o nebunie după ce s-a întâmplat în Elveția. Nu ar trebui să fie permis”, spune această clientă, care a cerut să rămână anonimă.

Un alt client, Thony Campos, a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu momentul în care focul pare să scape de sub control. În descriere, el avertizează: „Era să luăm foc. Urmăriți până la final”.

De ce este focul normalizat în viața de noapte

Utilizarea focului și a decorurilor inflamabile concepute pentru Instagram s-a normalizat în ultimii ani în lumea restaurantelor și a discotecilor, în ciuda pericolului pe care îl prezintă. Trei persoane au murit în 2022 la Burro Canaglia, un restaurant din cartierul Salamanca, lângă Ventas, când un chelner a flambat o pizza. Flăcările au ajuns la tavanul și pereții localului, care erau acoperiți cu plante artificiale. Tragedia care a curmat viața a 13 persoane într-un club de noapte din Murcia în anul următor a fost provocată de o mașină de artificii cu scântei reci.

Un alt exemplu este tragedia de la clubul Colectiv din București, România, din 2015, unde au murit 65 de persoane din cauza artificiilor folosite în interior. Cu toate acestea, lumea pare că nu vrea să învețe din greșelile altora.

Reglementările municipale din Madrid restricționează utilizarea materialelor inflamabile pe tavane și pereți. De asemenea, impun limite asupra utilizării artificiilor, cu excepția cazurilor în care există autorizație. În alte locuri, cum ar fi Catalonia, elementele pirotehnice au fost interzise în interior.

„Nu e nimic spectaculos în a-ți pune viața în pericol”

Nenorocirea din Elveția a provocat apeluri pentru interzicerea artificiilor în viața de noapte din Madrid. Unul dintre aceștia a fost promotorul festivalurilor de muzică electronică Urban Klubb, Nacho Casteleiro Fernández-Vega.

„De aproape un deceniu, am văzut cum anumite practici au devenit normale fără să fie evaluate riguros consecințele lor. Nu ar trebui să facă parte din spectacol. Nu este o chestiune de estetică sau de narațiune vizuală, ci de siguranță de bază”, afirmă el, referindu-se la utilizarea artificiilor și a articolelor pirotehnice în interior.

Casteleiro susține că există „multe modalități de a genera impact fără a pune pe nimeni în pericol”, de la iluminatul creativ până la elemente scenice reutilizabile.

„Industria divertismentului are responsabilitatea de a oferi experiențe memorabile, dar și sigure”, mai adaugă acesta.

Minerva Tapial, CEO al grupului Rosi La Loca World, asigură că, de la incendiul de la Burro Canaglia, au încetat să mai folosească torțe și chiar lumânări: „Spațiile noastre sunt ignifuge, în ciuda decorului, și, ca măsură preventivă, nu folosim acest tip de torțe pentru spectacole”.