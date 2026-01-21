Percheziții la Temu în Turcia, pe fondul controalelor privind concurența

Un purtător de cuvânt al companiei chineze a confirmat pentru Reuters că au avut loc percheziţii.

În decembrie, sediul european al companiei din Dublin a fost percheziţionat în cadrul anchetei privind potenţialele subvenţii incorecte din partea statului chinez.

Temu: „Cooperăm pe deplin cu autoritățile”

"Cooperăm pe deplin cu autorităţile din Turcia", a declarat purtătorul de cuvânt al companiei chineze, fără a preciza motivul percheziţiei, dar a adăugat că au fost luate laptopuri şi computere.

Autoritatea pentru concurenţă din Turcia a precizat că a efectuat o inspecţie la sediul Temu, ceea ce nu înseamnă lansarea unei investigaţii oficiale. Oficialii au dezminţit că ar fi fost confiscate dispozitive electronice, susţinând că "informaţia nu reflectă adevărul".

"În scopul de a ne asigura că actuala verificare se poate efectua în mod adecvat ... nu este posibil în acest stadiu să dăm publicităţii informaţii suplimentare", a informat organismul antitrust.

Temu a anunţat, anul trecut, pe reţeaua LinkedIn că a înregistrat în Turcia o entitate locală şi a deschis un birou în Istanbul.

Temu, deţinut de gigantul chinez din domeniul comerţului electronic PDD, vinde în întreaga lume numeroase produse fabricate în China, de la haine la smartphone-uri, la preţuri scăzute.

Ca şi rivalul Shein, Temu trimite cumpărătorilor produsele direct din China, profitând de lipsa taxelor vamale la coletele cu o valoare scăzută, în multe ţări.

Creşterea rapidă a platformelor din China a provocat furia multor retaileri europeni, care susţin că acestea au un avantaj incorect. În decembrie, miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu şi AliExpress.

Luna aceasta, Ankara a renunţat la cota de 30 de euro scutită de taxele vamale, pentru a sprijini producţia locală şi concurenţa, pe fondul îngrijorărilor privind sănătatea şi siguranţa importurilor din domeniul comerţului electronic.

Modificarea va intra în vigoare din februarie.

Analiştii atrag atenţia că vânzătorii europeni, care respectă standardele ridicate în materie de produse, riscă să fie afectaţi de practicile neloiale şi de vânzarea de bunuri contrafăcute prin intermediul pieţelor online. În cele din urmă, numărul mare de colete expediate şi transportate are o amprentă ecologică şi climatică negativă.