Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Temu, amendată cu un milion de euro în Polonia, de autoritatea de supraveghere a consumatorilor
Data actualizării: 13:47 13 Ian 2026 | Data publicării: 13:34 13 Ian 2026

Temu, amendată cu un milion de euro în Polonia, de autoritatea de supraveghere a consumatorilor
Autor: Gabriela Ungureanu

temu_80453800 Imagine cu aplicația Temu. foto: Unsplash

Autoritatea poloneză de supraveghere a consumatorilor a amendat Temu cu un milion de euro.

 

Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor (UOKiK) din Polonia a aplicat o amendă de un milion de euro platformei de retail online Temu, pentru neinformarea corectă a consumatorilor cu privire la istoricul prețurilor în timpul promoțiilor, scrie Pap.pl.

UOKiK a declarat luni că Temu a încălcat regulile de protecție a consumatorilor prin neafișarea celui mai mic preț din ultimele 30 de zile, o cerință menită să prevină reducerile artificiale care exagerează atractivitatea vânzărilor.

Președintele UOKiK: Prezentarea creșterilor de prețuri drept chilipiruri trebuie să înceteze

Ca reacție la numeroase reclamații ale clienților, autoritatea de reglementare poloneză a constatat că platforma Temu, deținută de China, a manipulat în mod repetat prețul de referință utilizat pentru reduceri, ceea ce a dus la o amendă de aproape 6 milioane de PLN (1 milion de euro). Totuși, decizia nu este definitivă, iar compania chineză poate face apel.

„Companiile sunt obligate să informeze clar consumatorii despre reduceri și promoții”, a declarat Tomasz Chrostny, președintele UOKiK, într-un comunicat.

„Prezentarea creșterilor de prețuri drept chilipiruri și publicitatea selectivă sau manipulativă a reducerilor trebuie să înceteze”, a mai spus acesta.

Temu, investigată la nivel european

Reamintim că Temu este investigată și la nivel european. Comisia Europeană a deschis o procedură oficială pentru a evalua dacă Temu a încălcat Legea privind serviciile digitale (DSA) în domenii legate de vânzarea de produse neconforme, dar și pentru alte aspecte cum ar fi designul aplicației, sistemelele utilizate pentru a recomanda achiziții utilizatorilor, precum și accesul la date pentru cercetători.

În plus, Temu se află sub o monitorizare strictă în Uniunea Europeană din cauza suspiciunilor de subvenții străine ilegale (ajutor de stat din partea Chinei n.r.) care ar distorsiona competiția pe piața unică. 

 
 
 

 
 
 

Comentarii

