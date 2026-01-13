Temu, amendată cu un milion de euro în Polonia, de autoritatea de supraveghere a consumatorilor

Autoritatea poloneză de supraveghere a consumatorilor a amendat Temu cu un milion de euro.
Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor (UOKiK) din Polonia a aplicat o amendă de un milion de euro platformei de retail online Temu, pentru neinformarea corectă a consumatorilor cu privire la istoricul prețurilor în timpul promoțiilor, scrie Pap.pl.
UOKiK a declarat luni că Temu a încălcat regulile de protecție a consumatorilor prin neafișarea celui mai mic preț din ultimele 30 de zile, o cerință menită să prevină reducerile artificiale care exagerează atractivitatea vânzărilor.
Ca reacție la numeroase reclamații ale clienților, autoritatea de reglementare poloneză a constatat că platforma Temu, deținută de China, a manipulat în mod repetat prețul de referință utilizat pentru reduceri, ceea ce a dus la o amendă de aproape 6 milioane de PLN (1 milion de euro). Totuși, decizia nu este definitivă, iar compania chineză poate face apel.
„Companiile sunt obligate să informeze clar consumatorii despre reduceri și promoții”, a declarat Tomasz Chrostny, președintele UOKiK, într-un comunicat.
„Prezentarea creșterilor de prețuri drept chilipiruri și publicitatea selectivă sau manipulativă a reducerilor trebuie să înceteze”, a mai spus acesta.
Reamintim că Temu este investigată și la nivel european. Comisia Europeană a deschis o procedură oficială pentru a evalua dacă Temu a încălcat Legea privind serviciile digitale (DSA) în domenii legate de vânzarea de produse neconforme, dar și pentru alte aspecte cum ar fi designul aplicației, sistemelele utilizate pentru a recomanda achiziții utilizatorilor, precum și accesul la date pentru cercetători.
În plus, Temu se află sub o monitorizare strictă în Uniunea Europeană din cauza suspiciunilor de subvenții străine ilegale (ajutor de stat din partea Chinei n.r.) care ar distorsiona competiția pe piața unică.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci