Starmer îi răspunde lui Trump și apără NATO: Este în interesul Americii

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a reafirmat vineri că apartenenţa la NATO este 'în interesul Americii', după noile critici ale preşedintelui american Donald Trump, care ameninţă de mai multe luni cu părăsirea Alianţei, transmite AFP.
'NATO ne-a permis să rămânem în securitate mult mai mult decât am fi făcut-o altfel', iar această alianţă este 'în interesul Americii, în interesul Europei', le-a declarat jurnaliştilor premierul laburist, aflat la Doha, în Qatar, ultima etapă a turneului început miercuri în Golf.
Keir Starmer şi Donald Trump au discutat joi prin telefon despre 'necesitatea unui plan funcţional' pentru restabilirea circulaţiei în Strâmtoarea Ormuz, a informat Downing Street.
Marea Britanie a organizat săptămâna trecută o reuniune în format virtual a reprezentanţilor a circa 40 de ţări dispuse să se mobilizeze pentru a securiza această rută maritimă strategică.
Starmer, care s-a angajat să majoreze cheltuielile de apărare la 3% din PIB până în 2034, i-a îndemnat vineri din nou pe aliaţii europeni 'să facă mai mult'.
'NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei şi nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei', a acuzat Trump joi pe reţeaua sa Truth Social, după o întâlnire la Casa Albă cu secretarul general al Alianţei, Mark Rutte.
Conform Wall Street Journal, administraţia Trump ar examina o retragere a trupelor americane din ţările care nu au sprijinit ofensiva militară contra Iranului, pentru a le transfera în ţări considerate mai cooperante.
Citește și: • Semnale pentru România, în contextul din Orientul Mijlociu și NATO. Bogdan Chirieac: Merită salutat
Potrivit cotidianului The Times, Marea Britanie ar fi fost contactată în cadrul unui audit al statelor NATO realizat de administraţia americană. Întrebat la postul Sky News, ministrul britanic al apărării, John Healey, a dat asigurări că nu este îngrijorat.
de Val Vâlcu