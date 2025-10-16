€ 5.0885
Data publicării: 12:02 16 Oct 2025

România nu e singura care are probleme cu urșii. Țara care a înregistrat un număr neobișnuit de victime anul acesta
Autor: Elena Aurel

urs bear Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Şapte persoane au murit anul acesta în Japonia în urma atacurilor de urşi, cel mai mare număr de la începutul înregistrărilor statistice, a declarat joi un reprezentant al ministerului Mediului din această ţară, informează AFP, citată de Agerpres.

Această cifră, calculată pentru anul fiscal japonez care a început în aprilie, reprezintă "cel mai grav bilanţ din 2006, anul lansării statisticilor", şi depăşeşte cele cinci victime înregistrate în 2023-2024, a precizat responsabilul pentru AFP.

Decesul unui septuagenar, al cărui cadavru a fost descoperit săptămâna trecută într-o pădure din prefectura Iwate (nordul ţării), cu urme de gheare, a fost atribuită unui urs, în urma unei anchete.

Luând în calcul şi cazurile fatale, cel puţin 108 persoane au fost rănite până în prezent în anul 2025-2026, care se va încheia la sfârşitul lui martie 2026, potrivit datelor ministerului Mediului.

Această cifră este în creştere semnificativă faţă de cele 85 de victime rănite (dintre care trei decedate) înregistrate în anul precedent, încheiat în martie 2025, şi poate fi comparată cu cele 219 din 2023-2024.

Tot mai mulţi urşi sălbatici au fost observaţi în Japonia în ultimii ani, chiar şi în zone rezidenţiale, din cauza schimbărilor climatice şi a depopulării regiunilor rurale.

Săptămâna trecută, un urs adult, de 1,4 metri înălţime, a pătruns într-un supermarket din prefectura Gunma (la nord de Tokyo), rătăcind printre rafturi şi provocând panică în rândul clienţilor. Animalul a rănit uşor un septuagenar şi un alt bărbat, de circa 60 de ani, potrivit autorităţilor locale. Magazinul, aflat în apropierea unei zone montane, nu mai avusese incidente cu urşi până acum.

În aceeaşi zi, un agricultor din prefectura Iwate a fost zgâriat şi muşcat de un urs, care era însoţit de puiul său, chiar în faţa casei.

De asemenea, un turist spaniol a fost atacat la începutul lunii octombrie de un urs, într-o staţie de autobuz din satul tradiţional Shirakawa-go (centrul Japoniei), inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Japonia găzduieşte două specii de urşi: ursul negru asiatic şi ursul brun, mai mare, care trăieşte pe insula nordică Hokkaido. În fiecare an, mii de urşi sunt ucişi în arhipelag.

