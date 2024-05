Rocsana Marcu, realizare inedită: "Sunt singura agentă din Dubai care a vândut o vilă în cer!". Ce comision amețitor ar câștiga

Vedeta a vândut deja două case impresionante dintr-un nou proiect din Dubai și este pe cale să semneze contractul pentru a treia vilă, cunoscută sub numele de "vila din cer". Aceasta se află la etajul 48 al unui complex rezidențial de lux, oferind o priveliște spectaculoasă și numeroase facilități de top. O astfel de vilă costă 2.500.000 de euro.

Potrivit surselor Ciao, Rocsana Marcu ar primi un comision în jur de 100.000 de euro, pentru fiecare astfel de casă vândută.

"Sunt singura agentă de aici, din Dubai, din domeniul imobiliar, care a vândut o vilă în cer! De fapt, este a doua pe care o dau. O astfel de casă costă 2 milioane și jumătate de euro, arată senzațional, este făcută de Aston Martin! Sunt deja în discuții să vând și a treia casă din acest complex, pentru că e singurul proiect din Dubai care are vile în cer, chiar așa se numesc: "sky villa" (n.r .tradus vila din cer). Este un proiect unic, e superb. E bine, și comisioanele sunt bune la astfel de vile!”, a spus Rocsana Marcu pentru ciao.ro.

"Sunt singura femeie de real estate care vinde foarte mult în Dubai"

Rocsana Marcu se bucură de un succes uriaș în domeniul imobiliarelor.

“Sunt foarte fericită și nu pot decât să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce trăiesc acum și pentru toate reușitele de business pe care le am în Dubai, care mi-au întrecut chiar și mie așteptările. Eram într-o zi, liniștită, în piscină, mă gândeam să mă relaxez dar sunau telefoanele și business-ul e business! Într-o singură zi am bătut recordul și am reușit să vând zece apartamente în Dubai, direct de pe iaht!

Trimit ofertele clienților și am noroc destul de mare. Sunt practic singura femeie de real estate care vinde foarte mult în Dubai, iar apartamentele recente pe care le-am vândut costă 1,5 milioane de Dirhami unul! Eu am vândut zece într-o zi! Ce pot să îmi mai doresc?”, spunea vedeta, anul trecut, pentru aceeași sursă citată.

