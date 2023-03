Rocsana Marcu, mărturisiri șocante: Sunt obișnuită cu stafiile de când eram mică. Una îmi închidea ușa și mi-o deschidea toată noaptea, venea pe lângă pat

“Sunt obișnuită cu stafiile de când eram micuță, de la bunici. Îmi închidea cineva o ușă și mi-o deschidea toată noaptea, venea pe lângă pat. Era o stafie acolo și, de fiecare dată când rămâneam la bunici să dorm, mă tot deranja noaptea. Dar, până la urmă, m-am obișnuit cu ea și a fost super ok. La un moment dat, chiar aveam impresia că vrea să aibă grijă de mine, pentru că prea trecea pe lângă patul meu, se oprea. Ca și cum se uita la mine, după care ieșea, închidea ușa la loc și gata, era plecată. Deci ca și când ar fi vrut să se asigure că adorm. Și că e totul în regulă…”, a povestit Rocsana Marcu pentru ciao.ro.

"E o adevărată provocare pentru mine!"

Rocsana Marcu este agent imobiliar în Anglia și pare să aibă succes în domeniu. Însă, după cum mărturisește chiar ea, există multe case bântuite acolo. De curând a acceptat să se ocupe de vânzarea unui imobil pe care nimeni nu ar dori să-l cumpere chiar din această cauză.

“În Anglia sunt foarte multe case bântuite, e pe bune treaba asta! Inițial nu vroiam să accept să mă ocup de vânzarea acelei case pentru că a stat foarte mult pe piață nevândută, foarte mulți ani - se pare că ar fi și puțin supraevaluată. Nu a vrut nimeni să o cumpere. Nu am putut să aflu motivul pentru care nu a luat nimeni casa, dar, în momentul în care mi-a spus vecina și mi-a povestit despre stafii, mi s-a aprins beculețul. Zic, stați puțin că trebuie să mă ocup de casa asta. E o adevărată provocare pentru mine!”, a mai mărturisit Rocsana Marcu.

Rocsana Marcu face bani frumoși în Anglia

"Merge foarte bine în acest domeniu pentru că mă agit să îmi meargă bine. Nu pot spune că fac eforturi fizce foarte mari. În schimb, psihice da. Pentru că aici e foarte mare concurența, în special în domeniul imobiliar. Și dacă nu ești atent o secundă, ești mâncat de ceilalți agenți sau de celelalte agenții și tocmai de aceea eu am abordat o altă strategie ca să nu îmi fac dușmani.

Nu că nu îmi plac dușmanii, dar îmi mănâncă energia și am început să îi învăț pe agenții imobiliari de aici din Anglia că cel mai bine este să fim prieteni pentru că în felul acesta avem toți de câștigat! Și de fiecare dată când am eu o casă de vânzare, am mulți agenți cu care lucrez, ei mă sună, împart comisionul cu ei, le dau chiar jumătate din comisionul pe care îl iau eu, ceea ce este extraordinar pentru ei. La fel și în cazul meu. Dacă ei au o proprietate la vânzare, eu vin cu clientul, împărțim comisionul și uite așa suntem cu toții fericiți!".

