Rocsana Marcu face bani frumoși în Anglia. Cum s-a îmbogățit vedeta: "Nu pot spune că fac eforturi fizce foarte mari"

"Merge foarte bine în acest domeniu pentru că mă agit să îmi meargă bine. Nu pot spune că fac eforturi fizce foarte mari. În schimb, psihice da. Pentru că aici e foarte mare concurența, în special în domeniul imobiliar. Și dacă nu ești atent o secundă, ești mâncat de ceilalți agenți sau de celelalte agenții și tocmai de aceea eu am abordat o altă strategie ca să nu îmi fac dușmani.

Nu că nu îmi plac dușmanii, dar îmi mănâncă energia și am început să îi învăț pe agenții imobiliari de aici din Anglia, că cel mai bine este să fim prieteni pentru că în felul acesta avem toți de câștigat! Și de fiecare dată când am eu o casă de vânzare, am mulți agenți cu care lucrez, ei mă sună, împart comisionul cu ei, le dau chiar jumătate din comisionul pe care îl iau eu, ceea ce este extraordinar pentru ei. La fel și în cazul meu. Dacă ei au o proprietate la vânzare, eu vin cu clientul, împărțim comisionul și uite așa suntem cu toții fericiți!

Și tot în felul acesta lucrez și cu cei care îmi recomandă persoane care intenționează să își vândă casele. Sunt foarte mulți, inclusiv români care mă sună și îmi spun că proprietarul vrea să își vândă casa. Zic "foarte frumos, dă-mi numărul și 50% îți dau ție! Dacă eu am comision de 5.000 de lire, tu ai 2.500!”. Și sunt foarte fericiți toți! Mi-am făcut o grămadă de prieteni, mai mult pe interes, așa, ce să spun, că tot ce se întâmplă în lumea asta este pe bază de interes, inclusiv nunțile.

Așadar îmi merge bine, sunt tare fericită, Doamne ajută! Învăț în fiecare zi, progresez în fiecare zi. Participa la fel și fel de traininguri din domeniul vânzărilor, am alături de mine oameni cu experiență foarte mare în acest domeniu de la care învăț cât pot, fur meserie cât pot și încerc să devin pe zi ce trece un agent imobiliar mai bun decât sunt acum. Recent am avut o casă de 2 milioane, mai am încă una listată la 5 milioane. Acestea nu se vând atât de repede și de ușor, dar se vor vinde la un moment dat", a spus Rocsana Marcu pentru ciao.ro.

Unde își duce fetițele în vacanță

"O să mă bucur și eu de această vacanță pentru că fetițele mele vor avea parte de vacanța de vară care aici este mai scurtă decât cea din România dar nu mă deranjează pentru că având multă treabă, îmi este destul de greu să plec pe undeva cu ele și așa prefer să aibă o vacanță mai scurtă și să fie la școală mai mult timp ca să pot să lucrez și să pot să mă concentrez pe munca mea.

Bineînțeles că voi pleca într-o scurtă vacanță cu ele, încă nu ne-am decis unde dar de fiecare dată când au vacanță plecăm toate trei pe undeva. Nu voi merge singură, foarte rar mi se întâmplă să plec singură pe undeva și atunci doar dacă am o urgență sau este legat de muncă. De când am fetițele nu mă simt bine dacă plec fără ele pe undeva și mă bucură foarte tare pentru că ele acum fiind destul de mari se bucură din plin", a mai spus vedeta.

