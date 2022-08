Ce i-a spus Adrian Alexandrov fetiței sale, când a dus-o în vizită la mama ei, Elena Udrea, în penitenciar: Totul se putea transforma într-o experiență traumatizantă

Soțul Elenei Udrea a declarat că a fost șocat în momentul în care a aflat că trebuie să stea de vorbă cu ea printr-un geam.

"M-am gândit că, la un moment dat, va fi nevoie să ajung și cu copilul acolo și va trebui să facem cam același lucru. Pe de altă parte, nu m-am așteptat ca în România să fie aceeași situație, în schimb am văzut că și aici, la primele mele întâlniri în detenția de la Ploiești, exista totuși același dispozitiv de protecție și iarăși am luat în calcul situația în care va trebui să vin să o vizitez cu copilul acolo.

Am refuzat să o duc pe cea mică, vă imaginați că are 3 ani și 10 luni, după trei luni în care nu și-a văzut mama, să o pun în situația în care va trebui să vorbească cu ea printr-un geam. Nu! Am refuzat și bineînțeles și Elena a fost de acord. Însă săptămâna trecută am avut prima vizită în camera mama și copilul. Adică a fost o întâlnire față în față între Elena și copilul ei și a fost mediul decent și OK în care această primă întâlnire după atâta timp ar fi trebuit să se desfășoare. Camera este ok, este amenajată cu jucării, pereții pictați. A fost o întâlnire OK, o întâlnire decentă", a spus Adrian Alexandrov, la Antena 3.

Vezi și: Elena Udrea, după ce a primit vizita fiicei sale în penitenciar: Cine a putut gândi o tâmpenie ca asta? S-au creat momente dramatice

"Totul se putea transforma într-o experiență traumatizantă"

"Noi am avut grijă ca în timp să reușim să construim un scenariu, pentru că ea (fiica lor - n.red.) este la vârsta în care încă poate fi ușor manipulată și i-am creat un scenariu în care mama este la birou, momentan nu poate să vină acasă, iar întâlnirea dintre cele două clar a fost emoționantă. Elena s-a abținut cu greu să nu-și manifeste emoțiile. Pentru că vă dați seama că în mintea copilului trebuia să fie un moment de bucurie, iar dacă își vedea mama plângând totul se putea transforma într-o experiență traumatizantă, neînțelegând de ce după atâta timp mama ei când o vede începe să plângă.

Este de ajuns că pedepsești un om pentru o infracțiune, poate fi că a furat un ou sau o găină, sau o infracțiune, sau un abuz în serviciu, dar nici eu nu am reușit să înțeleg de ce trebuie să pedepsești și un copil", a mai spus Adrian Alexandrov, referindu-se la prevederea legală care face ca un copil să îşi vadă mama aflată în detenţie doar printr-un geam.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News