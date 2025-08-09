Acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, în urma negocierilor ținute în prezența lui Trump

Premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de preşedintele american Donald Trump, transmite Reuters.

Trump a declarat că Armenia şi Azerbaidjanul au luptat timp de 35 de ani "şi acum sunt prieteni şi vor fi prieteni multă vreme".

Reuters apreciază că acordul - dacă va fi respectat - va reprezenta o realizare semnificativă pentru Statele Unite, ceea ce va irita Rusia, care consideră că regiunea caucaziană face parte din sfera sa de influenţă.

Armenia şi Azerbaidjanul şi-au disputat de la sfârşitul deceniului 1980 enclava armeană Nagorno-Karabah de pe teritoriul azer, până când forţele armate azere au reuşit să preia controlul în 2023, în urma unei ofensive extrem de rapide. Aproape toţi cei 100.000 de etnici armeni de acolo s-au refugiat în Armenia.

Acordul de vineri prevede şi drepturi exclusive de dezvoltare ale SUA pe un coridor strategic din sudul Caucazului.

Trump a anunţat că ambele republici foste sovietice au semnat şi înţelegeri separate cu Washingtonul pentru extinderea cooperării în domeniile energiei, comerţului şi tehnologiei.

Statele Unite au eliminat de asemenea restricţiile privind cooperarea militară cu Azerbaidjanul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News