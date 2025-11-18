Tipurile de dureri de cap și semnificațiile lor: ghid complet pentru pacienți

Acestea pot varia de la episoade ușoare, trecătoare, la dureri severe, recurente, care afectează calitatea vieții. În ciuda faptului că majoritatea pot fi tratate cu analgezice simple, anumite tipuri sau atacuri repetate pot fi semnale ale unei afecțiuni medicale subiacente.

În continuare, explorăm principalele tipuri de dureri de cap, cauzele, tratamentele disponibile și momentul în care trebuie să solicitați ajutor medical, conform Medical News Today.

Clasificarea durerilor de cap

Durerile de cap sunt împărțite în două categorii principale: primare și secundare.

Durerile de cap primare nu sunt cauzate de o altă afecțiune. Exemple includ migrenele, cefaleea de tip tensional și cefaleea în salve.

Durerile de cap secundare apar ca urmare a unei afecțiuni subiacente, cum ar fi o leziune la cap, infecții, retragerea cofeinei sau consumul excesiv de medicamente.

Recunoașterea tipului de durere de cap este esențială pentru stabilirea unui tratament adecvat și prevenirea complicațiilor pe termen lung.

1. Migrena

Migrenele se manifestă printr-o durere pulsatilă intensă pe o parte a capului și afectează milioane de oameni la nivel global. Aproximativ 25% dintre persoanele cu migrenă experimentează o aură, care poate include tulburări vizuale (linii în zig-zag, lumini intermitente), amorțeală, furnicături sau dificultăți de vorbire. Aceste simptome pot fi confundate cu accidentele vasculare cerebrale, astfel încât consultul medical este crucial.

Factorii declanșatori: stres, anxietate, tulburări de somn, schimbări hormonale, deshidratare, anumite alimente și lumini puternice.

Tratament:

Analgezice AINS: ibuprofen, naproxen, aspirină, acetaminofen.

Triptani (sumatriptan), prescriși pentru formele mai severe.

Anti-emetice pentru greață (metoclopramid).

Tehnici de neurostimulare, cum ar fi stimularea magnetică transcraniană (TMS).

Prevenție: somn regulat, hidratare, evitarea factorilor declanșatori, medicamente preventive pentru migrenă cronică (topiramat, propranolol, amitriptilină).

2. Cefaleea de tip tensional

Cel mai frecvent tip de cefalee primară, afectând aproximativ 78% din adulți la un moment dat. Se manifestă printr-o durere surdă, constantă, pe ambele părți ale capului, cu senzație de presiune în spatele ochilor și sensibilitate la lumină sau sunet.

Factorii declanșatori: stres, anxietate, depresie, lipsa somnului, postura incorectă, deshidratarea.

Tratament:

Analgezice OTC: ibuprofen, acetaminofen, aspirină.

Schimbări de stil de viață: exerciții fizice regulate, somn adecvat, corectarea posturii, control oftalmologic, gestionarea stresului.

Acupunctura poate fi o metodă suplimentară de prevenție.

3. Cefaleea în salve (cluster)

Cefaleea în salve este rară, afectând 1 din 1000 de adulți, predominant bărbați. Durerea este intensă, arzătoare, localizată de obicei în jurul ochiului, asociată cu lacrimare, nas înfundat sau sensibilitate la lumină. Crizele apar în grupuri zilnice și durează între 15 minute și 3 ore.

Tratament:

Oxigenoterapie

Sumatriptan

Verapamil

Steroizi

Melatonină sau litiu

Prevenție: evitarea fumatului și a consumului de alcool în timpul episoadelor.

4. Cefaleea de efort

Durerea apare după exerciții fizice intense: alergare, ridicarea greutăților, sex, strănut sau tuse. Este o durere pulsatilă generalizată care poate dura până la 2 zile. Persoanele cu antecedente familiale de migrenă sunt mai susceptibile.

Tratament: analgezice OTC, beta-blocante (propranolol), indometacin. Evaluarea cardiovasculară este recomandată dacă durerea persistă.

5. Dureri de cap hipnice

Apare de obicei la persoanele peste 50 de ani și se manifestă prin durere pulsatilă ușoară până la moderată, care trezește pacientul din somn. Cauza nu este clară.

Tratament: cafeină, indometacin, litiu.

6. Cefaleea cauzată de utilizarea excesivă a medicamentelor (MOH)

Acest tip de durere de cap apare la persoanele care folosesc frecvent medicamente pentru durere, inclusiv opioide, AINS sau triptani. MOH se caracterizează prin dureri de cap recurente și greață, și necesită întreruperea administrării medicamentului sub supravegherea unui medic.

Tratament: plan de sevraj supravegheat medical, medicamente alternative pentru ameliorarea simptomelor.

7. Dureri de cap sinusale

Apar în contextul sinuzitei și se manifestă prin durere surdă în jurul ochilor, obrajilor și frunții, agravată de mișcare. Pot fi asociate cu secreții nazale, febră și oboseală.

Tratament: odihnă, lichide, analgezice OTC, decongestionante, spray-uri nazale cu steroizi sau soluții saline. Antibiotice doar dacă infecția este bacteriană.

8. Dureri de cap legate de cofeină

Se produc la consum ridicat de cofeină sau la sevraj după consum prelungit. Apare după 12-24 de ore de la întreruperea bruscă a cafelei și poate dura până la 9 zile.

Tratament: reducerea treptată a cofeinei, hidratare, analgezice OTC.

9. Dureri de cap cauzate de traumatisme craniene

Apare imediat sau la scurt timp după un traumatism cranian și poate fi temporară sau persistentă.

Semne de alarmă: pierderea cunoștinței, convulsii, confuzie, tulburări de vedere sau vorbire.

Tratament: analgezice OTC și monitorizare medicală. În cazuri severe, intervenție de urgență.

10. Dureri de cap menstruale și hormonale

Apar înainte sau în timpul menstruației din cauza fluctuațiilor hormonale. Simptomele sunt similare cu migrenele fără aură și pot fi mai persistente.

Tratament: AINS, triptani, terapie hormonală preventivă. Gestionarea ciclului menstrual și ajustarea contraceptivelor pot reduce frecvența.

11. Dureri de cap cauzate de mahmureală

A doua zi după consum excesiv de alcool, durerea de cap pulsatile se manifestă pe ambele părți ale capului, asociată cu greață și sensibilitate la lumină.

Tratament: hidratare, alimente bogate în zahăr, analgezice OTC. Simptomele dispar de obicei în 72 de ore.

Când să consultați un medic

Consultați imediat un medic dacă durerea de cap:

apare brusc și este extrem de intensă

urmează unei lovituri la cap

este asociată cu confuzie, pierderea vederii, amorțeală sau slăbiciune

apare cu febră, convulsii sau rigiditate a gâtului

este persistentă sau recurentă și nu răspunde la analgezice

La copii, părinții trebuie să solicite sfatul medicului dacă durerile de cap sunt frecvente sau severe.

Durerile de cap afectează o parte semnificativă a populației și, deși majoritatea pot fi gestionate cu analgezice simple, unele tipuri — cum ar fi migrenele, cefaleea în salve sau MOH — necesită atenție medicală și tratamente specifice. Recunoașterea tipului de durere de cap, prevenirea factorilor declanșatori și consultul medical sunt esențiale pentru menținerea sănătății și calității vieții.