Data publicării: 20:03 05 Oct 2025

Ce se întâmplă dacă dormi cu telefonul lângă cap
Autor: Giorgi Ichim

telefon somn telefon somn - Foto: Freepik
 

Dormitul cu telefonul lângă cap pare inofensiv, dar ar putea fi unul dintre cele mai greșite obiceiuri moderne. Uite ce se întâmplă atunci când ții telefonul lângă cap.

Trăim într-o eră a tehnologiei în care telefonul mobil a devenit aproape o extensie a noastră. Mulți dintre noi adormim cu el în mână, îl ținem sub pernă sau pe noptieră, la doar câțiva centimetri de cap.

Dar cât de sigur este acest obicei?

Ce se întâmplă dacă dormi cu telefonul lângă cap

Radiațiile, între mit și realitate

Telefoanele mobile emit unde radio de mică intensitate, cunoscute sub denumirea de radiații electromagnetice neionizante. Acestea sunt similare cu cele emise de routerele Wi-Fi sau cuptoarele cu microunde, dar de o intensitate mult mai mică.

Ce spun studiile:

Până în prezent, nu există dovezi clare că radiațiile emise de telefoane ar cauza cancer sau alte boli grave. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) clasifică aceste unde ca "posibil cancerigene" (grupa 2B), ceea ce înseamnă că există suspiciuni, dar nu dovezi ferme.

Totuși, specialiștii recomandă prudență, mai ales în cazul copiilor, ale căror țesuturi absorb mai ușor radiațiile.

Somnul tău are de suferit

Cea mai clară problemă nu este radiația, ci lumina albastră emisă de ecran și notificările constante.

Dacă îți verifici telefonul înainte de culcare, lumina albastră poate:

  • reduce secreția de melatonină, hormonul care induce somnul
  • întârzia adormirea
  • duce la insomnie sau somn fragmentat
  • crește nivelul de stres și anxietate

Chiar și vibrațiile sau sunetele de notificare pot întrerupe ciclurile profunde ale somnului, fără ca tu să îți dai seama.

Riscul de supraîncălzire și incendiu

Un telefon lăsat sub pernă, conectat la încărcător, se poate supraîncălzi. Deși rar, există cazuri în care telefoanele au luat foc din cauza:

  • bateriilor defecte
  • încărcătoarelor neoriginale
  • lipsei de ventilație

Sub pernă sau în pat, căldura nu se disipă și crește riscul de arsuri sau incendii.

Efecte subtile ale telefonului asupra sănătății mentale

Prezența telefonului lângă tine te ține conectat psihologic la lume. Chiar și inconștient, creierul tău rămâne în stare de alertă, așteptând notificări.

Acest obicei poate contribui la:

  • creșterea nivelului de stres
  • apariția dependenței digitale
  • scăderea calității somnului și a concentrării în timpul zilei.

Ce poți face pentru un somn mai sănătos

  1. Lasă telefonul pe modul Avion sau Nu deranja înainte de culcare
  2. Ține-l la cel puțin un metru distanță de pat
  3. Încarcă-l în altă cameră. Dimineața vei fi mai tentat să te ridici fără să pierzi timp pe ecran
  4. Folosește un ceas deșteptător clasic în locul alarmei de pe telefon
  5. Activează filtrul de lumină albastră (Night Mode) seara, dacă trebuie neapărat să-l folosești.

