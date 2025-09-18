”Viața lui practic este un calvar”. Cum se manifestă, de fapt, migrena. Un neurolog descrie etapele migrenei cu aură: Pacientul vede luminițe

Ce este, de fapt, migrena, și cât de grav ne poate afecta?

Dr. Adina Roceanu, medic primar neurolog, ne-a vorbit, în cadrul emisiunii ”Academia de Sănătate”, despre cefalee și migrenă.

”Migrena determină o afectare importantă a calității vieții pacientului și implică și costuri foarte mari. Ne gândim la un om cu o durere de cap severă, pe jumătate de cap, are senzație de vomă, nu suportă lumina, nu suportă întunericul, nu suportă zgomotul, încearcă să se retragă într-un loc liniștit. La locul de muncă, această persoană nu mai dă randament- sau poate lipsește.

Multe eforturi de cercetare s-au făcut în ultimii 40 de ani, pentru a găsi tratamente specifice. În afară de forma comună de migrenă, anume migrena fără aură, descrisă anterior, pentru care avem nevoie de 5 episoade similare pentru a pune diagnosticul. La o treime din pacienți, apare și o formă specială de migrenă cu aură. La aceștia, înainte de apariția durerii de cap severe, pulsatile, apar fenomene neurologice, în special din sfera vizuală. Pacientul descrie luminițe, steluțe, care apar, se plimbă în câmpul vizual. După apariția acestor fenomene de luminițe, apare întunecarea câmpului vizual.

Alte forme de migrene cu aură au, ca forme neurologice precedente, paresteziile, amorțelile pe o mână, chiar tulburări de vorbire sau limbaj. Aceste semne neurologice sunt complet reversibile, astfel le putem diferenția de alte afecțiuni precum aura de tip epileptic, criza de tip epileptic sau un accident ischemic tranzitor. După aceste fenomene neurologice vizuale, senzitive, tulburări de vorbire, apare durerea de cap, o durere severă ce poate ține și zile.

Există forme de migrene în care aura ajunge chiar la fenomene motorii, sunt formele genetice de migrenă hemiplegică, la care s-au putut pune în evidență genele afectate.

După episodul de cefalee severă, care poate dura de 4 până la 72 de ore, apare epuizarea pacientului. (...) Ne dăm seama că migrena este o afecțiune neurologică multifazică, iar dacă un om are 2 - 3 atacuri de migrenă pe lună, viața lui este practic un calvar” a spus medicul neurolog Adina Roceanu.

