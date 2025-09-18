Diferența dintre migrenă, cefalee și durere de cap. Dr. Adina Roceanu | Academia de Sănătate

Te doare capul? Știi ce fel de durere este? Dr. Adina Roceanu ne-a explicat tot ce trebuie să știm despre durerea de cap.
Dr. Adina Roceanu, medic primar Neurologie, ne-a vorbit despre migrenă și cefalee. Care sunt diferențele dintre cele două, dar și ce tratament există:
„Cefaleea reprezintă o problemă severă de sănătate publică. Se estimează că aproximativ una din șapte persoane suferă de migrenă”.
„Pentru o persoană care suferă de două-trei atacuri de migrenă pe lună, viața poate deveni un adevărat calvar”.
„În primul rând, trebuie să fim siguri că este vorba despre o cefalee primară și să excludem cefaleele secundare, cum ar fi cele de cauză vasculară sau tumorală. Este necesar un RMN cerebral cu angio-RMN”.
„Aceste medicamente deschid posibilitatea tratamentului pentru o categorie de pacienți care anterior nu putea beneficia de triptani”.
„Dacă durerea de cap își schimbă caracterul, devine progresivă sau apar elemente noi, este necesar consultul neurologic. Orice modificare semnificativă trebuie evaluată”.
de Roxana Neagu