„Începând cu 1 mai - am avut discuții cu ANPC-ul, cu tot ce înseamnă direcții sanitar-veterinare - ca toate produsele ce intră din zona Mercosur să fie verificate. Vreau să atrag atenția că acele magazine sau acei distribuitori care vin cu produse din zona Mercosur vor sta foarte mult în vamă, până când probele la aceste produse vor ieși.

Acum trei săptămâni, au fost identificate, la nivelul Uniunii Europene, cantități de carne de vită cu depășiri enorme de hormoni. Avem datoria de a asigura securitatea în sănătate. (...) S-a descoperit la nivelul Comisiei Europene. Au fost verificate în 2-3 state, cu depășiri enorme de hormoni. A fost și retrasă această carne și li s-au pus și anumite condiții pentru export asupra cantităților de carne care vin. Din cauză că toate animalele din zona Mercosur sunt crescute cu hormoni”, a punctat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la Interviurile DCNews.

Florin Barbu: „Noi avem gradul de autosuficiență la carnea de vită de 100% în România”

Analistul Bogdan Chirieac a intervenit și l-a întrebat pe ministru: „Adică recomandați publicului din România să nu cumpere carne de vită din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay?”

„România deține cel mai mare efectiv de vacă de carne din UE. Noi avem gradul de autosuficiență la carnea de vită de 100% în România. De ce să cumpărăm carne din Brazilia, Paraguay, Uruguay și să nu cumpărăm carne românească; carne românească, care există și în magazinele moderne de retail, dar și în toate carmangeriile și în toate orașele din România”, a răspuns ministrul Agriculturii, în exclusivitate pentru DCNews.

Țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) au semnat un acord de cooperare economică și comericală cu Uniunea Europeană, după mai mult de 25 de ani de negocieri.

Din 1999, Comisia Europeană s-a angajat în aceste negocieri dificile pentru a crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume cu Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Deși acordul între cele două părți a trecut, există multe critici privind posibilele efecte pe care importurile din America Latină ar urma să le creeze la nivelul fermierilor și agricultorilor europeni.