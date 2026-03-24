DCNews Stiri Avertisment pentru distribuitorii care aduc produse din Mercosur: „Veți sta foarte mult la vamă". Ministrul Barbu anunță că s-au descoperit „cantități enorme de hormoni"
Data actualizării: 15:00 24 Mar 2026 | Data publicării: 14:43 24 Mar 2026

EXCLUSIV Avertisment pentru distribuitorii care aduc produse din Mercosur: „Veți sta foarte mult la vamă”. Ministrul Barbu anunță că s-au descoperit „cantități enorme de hormoni”
Autor: Iulia Horovei

vaci argentina mercosur Vaci din Argentina. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avertizat magazinele și distribuitorii care vor importa carne de vită din țările Mercosur, pe fondul cantităților mari de hormoni depistate de UE în această carne.

„Începând cu 1 mai - am avut discuții cu ANPC-ul, cu tot ce înseamnă direcții sanitar-veterinare - ca toate produsele ce intră din zona Mercosur să fie verificate. Vreau să atrag atenția că acele magazine sau acei distribuitori care vin cu produse din zona Mercosur vor sta foarte mult în vamă, până când probele la aceste produse vor ieși.

Acum trei săptămâni, au fost identificate, la nivelul Uniunii Europene, cantități de carne de vită cu depășiri enorme de hormoni. Avem datoria de a asigura securitatea în sănătate. (...) S-a descoperit la nivelul Comisiei Europene. Au fost verificate în 2-3 state, cu depășiri enorme de hormoni. A fost și retrasă această carne și li s-au pus și anumite condiții pentru export asupra cantităților de carne care vin. Din cauză că toate animalele din zona Mercosur sunt crescute cu hormoni”, a punctat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la Interviurile DCNews.

Florin Barbu: „Noi avem gradul de autosuficiență la carnea de vită de 100% în România”

Analistul Bogdan Chirieac a intervenit și l-a întrebat pe ministru: „Adică recomandați publicului din România să nu cumpere carne de vită din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay?”

„România deține cel mai mare efectiv de vacă de carne din UE. Noi avem gradul de autosuficiență la carnea de vită de 100% în România. De ce să cumpărăm carne din Brazilia, Paraguay, Uruguay și să nu cumpărăm carne românească; carne românească, care există și în magazinele moderne de retail, dar și în toate carmangeriile și în toate orașele din România”, a răspuns ministrul Agriculturii, în exclusivitate pentru DCNews.

Țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) au semnat un acord de cooperare economică și comericală cu Uniunea Europeană, după mai mult de 25 de ani de negocieri. 

Din 1999, Comisia Europeană s-a angajat în aceste negocieri dificile pentru a crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume cu Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Deși acordul între cele două părți a trecut, există multe critici privind posibilele efecte pe care importurile din America Latină ar urma să le creeze la nivelul fermierilor și agricultorilor europeni. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Mihai Daraban: „În România, dialogul social se termină cu poza de grup”
Publicat acum 17 minute
De când scad temperaturile și vin ploile. Elena Mateescu (ANM), cum va fi vremea de Florii și de Paște
Publicat acum 18 minute
Trei scenarii pentru coaliția de guvernare. De ce nu vrea PSD să-l schimbe pe Ilie Bolojan acum
Publicat acum 19 minute
Marco Rubio va participa vineri la o reuniune G7 în Franța: Domeniile de interes vor fi războaiele şi ameninţările la adresa păcii
Publicat acum 23 minute
Barajul România-Turcia pentru Cupa Mondială 2026 va fi arbitrat de Francois Letexier
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 18 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 4 ore si 55 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25:Iran: Un radical ce a comandat Gardienii Revoluţiei, numit în locul pragmaticului Larijani
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
