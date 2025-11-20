€ 5.0889
DCNews Politica Hopincă, noua "filosofie" pentru Sectorul 2 și pentru cartierele uitate: La periferie să arate ca în centru
Data publicării: 16:35 20 Noi 2025

EXCLUSIV Hopincă, noua "filosofie" pentru Sectorul 2 și pentru cartierele uitate: La periferie să arate ca în centru
Autor: Tiberiu Vasile

Hopincă explică noua filosofie pentru Sectorul 2 și pentru cartierele uitate La periferie să arate ca în centru Hopincă explică noua filosofie pentru Sectorul 2 și pentru cartierele uitate La periferie să arate ca în centru | Sursa Foto: Agerpres
 

Primarul Rareș Hopincă își conturează public noua filosofie de administrare a Sectorului 2, o viziune care pune în prim-plan cartierele uitate și zonele neglijate ale Bucureștiului, prin strategia „la periferie să arate ca în centru”.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a venit în exclusivitate la DC News și DC News TV pentru a prezenta, la un an de la preluarea mandatului, rezultatele concrete, proiectele aflate în execuție și direcțiile strategice pentru perioada următoare. Sectorul 2, un sector aglomerat cu zone neglijate și cartiere lăsate în urmă ani la rând a intrat într-un amplu proces de recuperare a decalajelor. În condițiile în care, înainte de alegerile de anul trecut, sectorul se confrunta cu gunoaiele și străzile neîngrijite, Hopincă își structurează mandatul în jurul unei filosofii simple, dar ferme: „la periferie să arate ca în centru”. Edilul spune că obiectivul său este eliminarea discrepanțelor dintre bulevardele principale și cartierele lăsate în umbră.

Noua "filosofie" pentru Sectorul 2: Periferia ca-n centru

Rareș Hopincă: "Din păcate încă sunt zone în care sectorul 2 nu arată bine. Eu am o filosofie extrem de concretă și aproape de nevoile cetățenilor. Nu îmi place deloc discriminarea. Îmi propun ca la periferie să arate ca în centru. Îmi propun ca toate aceste cartiere pe care noi le avem și au fost neglijate de foarte mult timp, că vorbim de Pantelimon, că vorbim de Baicului, de Colentina, de Andronache, îmi propun ca toate aceste cartiere să aibă motive să se mândrească de faptul că au apartenență la omogenitatea locului. De aceea, inclusiv acum, am început lucrări pe Șoseaua Fundeni, am început lucrări în cartierul Baicului, și așa mai departe. Îmi doresc ca această filosofie 'la periferie să arate ca în centru' să se transforme într-un proiect de politici publice. Eu cred că foarte multe timp locuitorii din mai multe zone ale Bucureștiului au fost discriminați. Nu este corect."

Bogdan Chirieac: "S-au discriminat singuri în funcție de ce au votat."

Rareș Hopincă: "Nu știu dacă e așa."

Bogdan Chirieac: "Pe vremea lui Onțanu sectorul 2 arăta mai bine."

Rareș Hopincă: "Arăta mai bine pentru că era condus de un primar gospodar. Lucrurile, mă rog, putem comenta foarte multe lucruri, dar caracterul de primar gospodar al lui Neculai Onțanu nu cred că îl poate constesta nimeni."

Bogdan Chirieac: "Nu-l contestă nimeni."

Rareș Hopincă: "Din păcate ultimii ani de administrație în sectorul 2 au fost un dezastru. Reparăm pe zi ce trece, dar cu un partener onest, corect și performant la Primăria Generală a Capitalei vom recupera mult mai rapid decalajele față de sectoarele 3 și 4. După cum am menționat, avem deja proiecte importante. La finalul acestui mandat am asumat o serie de obiective de care mă țin cu foarte multă încăpățânare."

Obiectivele lui Rareș Hopincă

  • Finalizarea reabilitării termice a blocurilor din sector (dacă este păstrat ritmul impus din acest an, atunci este un obiectiv 100% realizabil)
  • Pasajele Petricani și Andronache
  • Parcări rezidențiale supraterane și subterane în zone foarte aglomerate. Primul proiect va fi parcarea subterană din zona Aleea Circului, Ștefan cel Mare fiind foarte aglomerat (nu se poate face fără Primăria Generală a Capitalei) – modelul parcării de pe Bulevardul Decebal, parcarea făcută de primarul Robert Negoiță
  • Piste de bicicletă prin reorganizarea spațiului public și redimensionarea normativelor

CITEȘTE ȘI: După ce am prezentat bilanțul lui Rareș Hopincă

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 

