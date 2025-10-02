După ce am prezentat bilanțul lui Rareș Hopincă, oamenii ne-au scris: „Asta e, de fapt, cea mai mare problemă din S2”

Așa că scriem astăzi. Este vorba despre faptul că Primăria Sectorului 2, condusă de Rareș Hopincă, are nevoie de un nou operator de salubrizare, dar licitația necesară nici măcar nu a fost lansată.

„Nu ați punctat totuși cea mai importantă problemă care ține de Primăria de sector. Nu s-a lansat încă (deși se anunțase pentru sfârșitul verii) licitația pentru delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare. Încă puțin și intrăm în octombrie, iar de la data lansării mai trebuie să calculăm, cu indulgență, minimum 18 luni până când câștigătorul licitației va începe efectiv să presteze serviciile”, mi-a scris cititorul DC News.

Contractul de salubrizare din Sectorul 2 este, de fapt, unul din 1999, prelungit prin acte adiționale. Consiliul Concurenței a obligat în instanță Primăria să organizeze licitație pentru desemnarea unui nou operator, dar acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi.

Fostul primar Radu Mihaiu a încercat, de două ori, să lanseze procedura. Prima licitație, din 2019, a fost anulată pentru că nu respecta principiul „plătești cât arunci”. A doua, din 2022, a picat din cauza schimbărilor legislative și a contestațiilor. În 2024, documentația pentru o nouă licitație a fost trimisă în Consiliul Local, dar respinsă de PSD și PNL, partidele care îl susțineau pe Rareș Hopincă, actualul primar.

De atunci a trecut aproape un an, iar Rareș Hopincă nu a reușit nici măcar să lanseze licitația. Primăria nu a inițiat procedura. Cu alte cuvinte, Sectorul 2 rămâne captiv la Supercom, iar cetățenii plătesc pentru un serviciu blocat de jocurile politice și de lipsa de voință a actualei administrații.

Cititorul ne-a mai semnalat o problemă:

„Cu reciclabilele este horror. S-a umplut sectorul de căutători-scormonitori prin orice pubelă, coș de gunoi sau chiar prin sacii scoși în ziua colectării. Circulă inclusiv noaptea, cu biciclete sau cărucioare metalice de la hipermarketuri. Inclusiv puzderie de narcomani caută prin toate gunoaiele, încât deja îți este teamă să mai circuli pe străzile secundare după ce se înserează. Neapărat trebuie făcut ceva. Țin minte că, în precedentul caiet de sarcini, în cazul blocurilor, se dorea colectarea lor de 3 ori pe săptămână, special ca să nu se facă mormane de gunoaie în jur.

Asta pe lângă faptul că asociațiile de proprietari vor trebui să fie serios responsabilizate. Mai exact, administratorii sau președinții lor trebuie să înțeleagă bine faptul că este obligația asociațiilor să mențină curățenia în jurul modulelor primite în gestiune. Cu alte cuvinte, femeia de serviciu va trebui să igienizeze și spațiul din jurul acelor module ori de câte ori se constată mizerie în jur. Dacă nu se va proceda astfel și dacă nu se vor aplica amenzi drastice în cazul în care asociațiile nu se conformează, o să plutim printre gunoaie în tot sectorul”.

Concluzia?

Cetățenii plătesc, dar trăiesc în mizerie. Facturile curg, dar serviciul nu se ridică la standardele promise. Problemele cu reciclarea, căutătorii prin pubele și mormanele de gunoaie arată cât de gravă este situația în Sectorul 2.