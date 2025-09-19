Câți bani a primit statul român pentru tezaurul furat din Olanda

România a încasat deja despăgubiri de 5,7 milioane de euro pentru cele patru piese de patrimoniu sustrase dintr-un muzeu olandez, suma fiind virată direct în conturile Muzeului Național de Istorie a României. Plata a fost efectuată integral de una dintre cele mai importante companii de asigurări din Olanda.

Autoritățile de la București au preferat să nu mai aștepte finalizarea anchetei judiciare și au optat pentru activarea poliței de asigurare. În situația în care obiectele de patrimoniu vor fi recuperate, acestea vor reveni imediat la Muzeul Național de Istorie, unde specialiștii vor realiza o expertiză detaliată.

Între timp, anchetatorii continuă cercetările pentru identificarea și pedepsirea celor responsabili de furt

Dacă evaluarea va arăta că piesele necesită restaurare, costurile lucrărilor vor fi acoperite din suma deja plătită ca despăgubire. În prezent, România a primit contravaloarea stabilită prin asigurare, iar acest proces nu influențează în niciun fel investigația penală aflată în derulare.

Între timp, anchetatorii continuă cercetările pentru identificarea și pedepsirea celor responsabili de furt, iar principalii suspecți rămân în arest, conform Digi24.