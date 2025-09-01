Data publicării:

EXCLUSIV  Profesoara Mariana Badea, interviu special la DC Edu. Cum vorbesc și cum scriu noile generații? / video

Autor: D.C. | Categorie: Stiri
Foto: DC NEWS
Foto: DC NEWS

Mariana Badea, „profesoară de cuvinte și bolnavă de limba română”, a acordat un interviu în exclusivitate la DC News și DC News TV. Emisiunea va putea fi urmărită luni, 1 septembrie, de la ora 20.00, pe DC News și DC News TV, Facebook și Youtube.

Prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan și director al Revistei Tribuna Învățământului, o are invitată la „DC Edu” pe profesoara Mariana Badea.

Ziua Limbii Române - Cum celebrăm Limba Română?

„Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim”... Cum vorbesc, cum scriu noile generații?

Elevii și lectura în Era Tehnologiei Digitale

Criza lecturii și analfabetismul funcțional

Literatura în școală. Practica „rezumatelor”

Austeritatea în Educație și noul an școlar

Provocările Inteligenței Artificiale: informație, lectură, cultură, creativitate, originalitate, cunoaștere.

Despre acestea și nu numai, prof. univ. dr. Sorin Ivan a vorbit cu Mariana Badea. Emisiunea „DC Edu” va fi transmisă de la ora 20.00, luni, 1 septembrie 2025.

