€ 5.0832
|
$ 4.3742
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 19:04 21 Oct 2025

Nostradamus a prezis un final tulburător pentru 2025. Ce spun profețiile vechi de 500 de ani
Autor: Darius Mureșan

sfarsitul-lumii-28-ianuarie-2021_75550900 sfârșitul anului 2025
 

Deși a murit în urmă cu aproape cinci secole, Nostradamus continuă să stârnească imaginația și temerile oamenilor. Celebrul profet francez ar fi lăsat în urmă o previziune criptică despre sfârșitul anului 2025, care nu sună prea bine.

Nostradamus, autorul faimoasei cărți Les Prophéties, nu a dat niciodată date sau evenimente clare, ci a lăsat texte enigmatice, ce pot fi interpretate de cititori. Fanii săi susțin că el a prevăzut cu succes evenimente majore din istorie, de la Marele Incendiu din Londra și Revoluția Franceză, până la ascensiunea lui Napoleon, Hitler și cele două războaie mondiale.

Un exemplu celebru: în loc să noteze exact data Marelui Incendiu, Nostradamus scria: „Sângele celor drepți va comite o greșeală la Londra, Ars prin fulger de douăzeci și trei la șase: Doamna va cădea de la locul ei înalt. Mai mulți din aceeași sectă vir fi uciși". Interpretarea depinde, așadar, de cei care citesc profeția.

Sfârșitul anului 2025, o profeție sumbră

Ultima sa predicție legată de sfârșitul anului sună destul de amenințător: „Când Marte își va urma calea printre stele, sânge uman va stropi sanctuarul. Trei focuri se ridică din părțile estice, în timp ce vestul își pierde lumina în tăcere", conform Ladbible.

Experții în interpretarea profețiilor explică că Marte, zeul războiului, asociat cu sângele uman, sugerează conflicte și violență.

„Trei focuri se ridică din părțile estice" ar putea semnala apariția unor noi crize sau războaie, iar „Occidentul își pierde lumina în tăcere" nu pare a fi un semn pozitiv pentru Europa și America de Nord.

Alte previziuni pentru 2025

Pe lângă conflictele iminente, Nostradamus ar fi sugerat și alte catastrofe: o „minge de foc” din spațiu care ar putea lovi Pământul și o devastare a Angliei prin conflictele europene. Totuși, multe dintre previziunile sale nu s-au adeverit, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la acuratețea predicțiilor pentru acest an.

Chiar dacă Nostradamus a dispărut de secole, experții contemporani avertizează că Europa trebuie să fie pregătită pentru tensiuni în următorii ani. Se estimează că Rusia ar putea intensifica ceea ce este numit „războiul gri”, cu atacuri și operațiuni menite să destabilizeze statele europene fără a declara oficial război.

Deși predicțiile lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025 sună înfricoșător, ele rămân extrem de criptice, lăsând loc multor interpretări. Corect ar fi să urmărim evoluțiile globale și să sperăm că lumea nu va da curs celor mai sumbre scenarii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Bolojan, pensiile magistraților și alegerile din București. Dezbatem totul la Miercurea Neagră!
Publicat acum 16 minute
Își face ANPC treaba sau doar ridică din umeri la problemele consumatorilor? Românii își spun experiențele pe Reddit
Publicat acum 17 minute
Mult trâmbițatul summit Trump-Putin de la Budapesta, anulat?! Informații de ultimă oră de la Casa Albă!
Publicat acum 35 minute
Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie
Publicat acum 36 minute
Care e legătura dintre Sarkozy și Cluj
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 23 ore si 34 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close