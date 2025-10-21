Nostradamus a prezis un final tulburător pentru 2025. Ce spun profețiile vechi de 500 de ani

Nostradamus, autorul faimoasei cărți Les Prophéties, nu a dat niciodată date sau evenimente clare, ci a lăsat texte enigmatice, ce pot fi interpretate de cititori. Fanii săi susțin că el a prevăzut cu succes evenimente majore din istorie, de la Marele Incendiu din Londra și Revoluția Franceză, până la ascensiunea lui Napoleon, Hitler și cele două războaie mondiale.

Un exemplu celebru: în loc să noteze exact data Marelui Incendiu, Nostradamus scria: „Sângele celor drepți va comite o greșeală la Londra, Ars prin fulger de douăzeci și trei la șase: Doamna va cădea de la locul ei înalt. Mai mulți din aceeași sectă vir fi uciși". Interpretarea depinde, așadar, de cei care citesc profeția.

Sfârșitul anului 2025, o profeție sumbră

Ultima sa predicție legată de sfârșitul anului sună destul de amenințător: „Când Marte își va urma calea printre stele, sânge uman va stropi sanctuarul. Trei focuri se ridică din părțile estice, în timp ce vestul își pierde lumina în tăcere", conform Ladbible.

Experții în interpretarea profețiilor explică că Marte, zeul războiului, asociat cu sângele uman, sugerează conflicte și violență.

„Trei focuri se ridică din părțile estice" ar putea semnala apariția unor noi crize sau războaie, iar „Occidentul își pierde lumina în tăcere" nu pare a fi un semn pozitiv pentru Europa și America de Nord.

Alte previziuni pentru 2025

Pe lângă conflictele iminente, Nostradamus ar fi sugerat și alte catastrofe: o „minge de foc” din spațiu care ar putea lovi Pământul și o devastare a Angliei prin conflictele europene. Totuși, multe dintre previziunile sale nu s-au adeverit, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la acuratețea predicțiilor pentru acest an.

Chiar dacă Nostradamus a dispărut de secole, experții contemporani avertizează că Europa trebuie să fie pregătită pentru tensiuni în următorii ani. Se estimează că Rusia ar putea intensifica ceea ce este numit „războiul gri”, cu atacuri și operațiuni menite să destabilizeze statele europene fără a declara oficial război.

Deși predicțiile lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025 sună înfricoșător, ele rămân extrem de criptice, lăsând loc multor interpretări. Corect ar fi să urmărim evoluțiile globale și să sperăm că lumea nu va da curs celor mai sumbre scenarii.