Ucraina lovește industria militară rusă cu rachete de croazieră într-un atac extins asupra mai multor regiuni

Racheta / Sursa foto: Freepik

O instalație militară din orașul Ceboksarî, aflat la aproximativ 600 de kilometri est de Moscova, a fost ținta unor drone și rachete de croazieră lansate de forțele ucrainene în noaptea de marți spre miercuri. În același timp, autoritățile ruse au anunțat că au interceptat peste 300 de drone pe întreg teritoriul Federației Ruse, potrivit EFE.

Guvernatorul regiunii Ciuvașia, Oleg Nikolaiev, a transmis pe rețelele sociale: „La primele ore ale zilei, Ceboksarî a fost atacat cu rachete. Încă nu ştim nimic despre numărul victimelor şi daunele aduse infrastructurii”.

Surse din canale Telegram susțin că obiectivul principal vizat de Kiev a fost întreprinderea militară VNIIR-Progress, care a mai fost atacată și în trecut. În înregistrări video publicate de canalul Exilenova+, se observă utilizarea rachetelor Flamingo în timpul atacului.

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Incendii și explozii în mai multe regiuni ale Rusiei

În regiunea Vladimir, situată la aproximativ 170 de kilometri est de Moscova, două incendii au fost raportate după atacuri cu drone. În Samara, la 855 de kilometri sud-est de capitala rusă, drone ucrainene au lovit o rafinărie de petrol aparținând companiei de stat Rosneft, una dintre cele mai mari din zonă, însă autoritățile nu au confirmat oficial impactul.

Guvernatorul regiunii Penza, Oleg Melnicenko, a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât două drone în zonă și a transmis că a fost emisă o alertă privind riscul unor atacuri cu rachete.

În Voronej, autoritățile au confirmat distrugerea a peste 40 de drone care au survolat regiunea.

Drone apropiate de Moscova și reacția autorităților

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că patru drone au fost doborâte înainte de a ajunge în apropierea capitalei ruse.

În orașul Sevastopol, din peninsula Crimeea anexată de Rusia în 2014, drone ucrainene au lovit o clădire muzeală și monumentul dedicat apărării Sevastopolului din 1854-1855. În urma impactului, a izbucnit un incendiu.

Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele de apărare aeriană au doborât 326 de drone ucrainene în mai multe regiuni, printre care Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Kursk, Kaluga, Lipețk, Nijni Novgorod, Rostov, Riazan, Samara, Saratov, Smolensk, Orel, Tver, Tula, Ulianovsk, Krasnodar și regiunea Moscova, notează Agerpres.