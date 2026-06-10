Atac în Moscova: O mașină sub care a fost plasată o bombă a explodat. Ar fi fost ucis un responsabil din Ministerul rus al Apărării

Cetățeni în centrul Moscovei, Rusia, ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres

O bombă amplasată sub o maşină a ucis un bărbat la Moscova. Ar fi vorba de un responsabil din Ministerul rus al Apărării.

Un bărbat a fost ucis marţi de o bombă care fusese plasată sub maşina sa în cartierul Balaşiha din Moscova, unele media ruse dezvăluind că ar fi vorba de un înalt responsabil din Ministerul rus al Apărării, în timp ce pe conturi ruseşti de Telegram s-au făcut speculaţii în primele ore după acest incident cu privire la gradul său militar, neştiindu-se clar dacă era general sau colonel, potrivit dpa și Agerpres.

Un BMW a sărit în aer în timp ce se afla în mişcare în jurul orei locale 05:30 (02:30 GMT), a declarat Comitetul rus de anchetă, precizând că a deschis o investigaţie, fără a oferi însă detalii.

Potrivit ziarului Kommersant, bomba artizanală conţinând cel puţin jumătate de kilogram de explozibil fusese plasată sub podeaua vehiculului.

Adresa victimei în vârstă de 57 de ani din Balaşiha figura, se pare, pe o listă cu duşmani ai Ucrainei încă din 2023, de altfel accesibilă publicului. El a fost "direct implicat în planificarea şi organizarea invaziei militare ruse la scară largă în Ucraina, declanşată de Moscova în februarie 2022", menţionează portalul ucrainean intitulat "Lista călăilor".

Nu este primul atac de acest fel

În aprilie 2025, un general din Statul Major General rus a fost, de asemenea, ucis de o bombă plasată sub maşina sa într-o suburbie situată în partea estică a Moscovei.

Totodată, autorităţile ruse au neutralizat marţi seara un obiect suspect în sud-vestul Moscovei printr-o explozie controlată, conform unor media locale.

Potrivit mai multor publicaţii ucrainene, care citează contul rusesc de Telegram VChK-OGPU (apropiat serviciilor speciale ruse), bărbatul ucis în explozia maşinii sale ar fi colonelul rus Damir Davîdov, şeful Direcţiei principale de rachete şi artilerie din cadrul Ministerului rus al Apărării.

Fiul lui Davîdov, Rafail, în vârstă de 20 de ani, cadet la Academia Militară, un utilizator activ al reţelelor de socializare, postase recent o fotografie în care apărea lângă un BMW X3. Este tocmai maşina care a explodat marţi la Moscova.

Serviciile de informaţii ucrainene comit în mod regulat atacuri asupra personalului militar rusesc şi a ucrainenilor care colaborează cu Rusia, adeseori amplasând bombe artizanale sub autoturisme, notează dpa.