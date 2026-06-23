Georgiana Teodorescu solicită modificarea radicală a formulei de finanțare a frontierelor UE: „Securitatea României nu poate fi evaluată prin algoritmi birocrați independenți de realitatea dronelor care cad sau explodeaza în România”

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu

Georgiana Teodorescu solicită modificarea radicală a formulei de finanțare a frontierelor UE: „Securitatea României nu poate fi evaluată prin algoritmi birocrați independenți de realitatea dronelor care cad sau...

Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, solicită modificarea radicală a formulei de finanțare a frontierelor UE: „Securitatea României nu poate fi evaluată prin algoritmi birocrați independenți de realitatea dronelor care cad sau explodeaza în România”

Georgiana Teodorescu (ECR), în calitatea de negociator al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) pe pachetul legislativ privind Instrumentul de Sprijin Financiar pentru Managementul Frontierelor și Politica de Vize (2028–2034), a depus o serie de amendamente de o importanță strategică majoră pentru România. Inițiativa vine în contextul unei degradări severe a mediului de securitate de la frontierele externe ale Uniunii Europene.



Punctul central al ofensivei legislative declanșate de Georgiana Teodorescu vizează modificarea directă a formulei matematice de alocare a fondurilor europene (Home Affairs Key) gestionată de Comisia Europeană.

„Incidentele recente din România, care au implicat pătrunderea ilegală a unor drone în spațiul aerian național, prăbușirea de resturi militare și pagubele materiale aferente, au fost la un pas de a se transforma în adevărate tragedii umane. Aceste realități crunte demonstrează că actualul algoritm de calcul al Comisiei Europene este complet depășit”, a declarat Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

În prezent, formula standard a Comisiei încadrează frontierele externe ale României la un nivel de risc de bază, oferind bonusuri exclusiv frontierelor directe cu Federația Rusă și Belarus. Europarlamentarul Georgiana Teodorescu a demontat această abordare absurdă, solicitând ca uriașul efort logistic și lungimea kilometrică a granițelor României să fie recunoscute la adevărata lor valoare geopolitică printr-o dublare a finanțării.



„România păzește cea mai extinsă frontieră terestră externă a spațiului Schengen. Nu putem asigura radare de ultimă generație, sisteme anti-dronă (C-UAV) și blindate pe baza unei formule matematice care ignoră faptul că la granița noastră se desfășoară un război cinetic real”, a subliniat deputatul european.

O altă solicitare a europarlamentarul român o reprezintă definirea și introducerea oficială a conceptului de „pericol hibrid” în textul regulamentului. Deși Comisia Europeană a recunoscut oficial existența și gravitatea atacurilor hibride în flancul estic prin Comunicarea sa privind regiunile de frontieră estice, textul legislativ de finanțare rămânea blocat în tipare învechite de management migraționist standard. Georgiana Teodorescu a impus un cadru legislativ modern care definește amenințările hibride ca fiind acele acțiuni coordonate, situate sub pragul unui conflict militar convențional—precum manipularea informațiilor, atacurile cibernetice, bruierea sistemelor GPS (GNSS), sabotajul infrastructurii maritime și instrumentalizarea migrației—transformând recunoașterea politică a Comisiei într-o obligație bugetară fermă de finanțare a contra-măsurilor.



Pentru a asigura succesul acestor amendamente în contextul viitoarelor negocieri dure din Parlamentul European și din Consiliu, europarlamentarul român a derulat un amplu și intens demers de consultare și coordonare diplomatică.

Georgiana Teodorescu (ECR) a organizat întâlniri de lucru cu ambasadorii și reprezentanții permanenți ai statelor membre direct vizate din Flancul Estic, asigurând o axă de solidaritate regională cu Polonia, Lituania, Letonia, inclusiv România. Scopul acestei coeziuni este susținerea reciprocă a amendamentelor în Consiliul UE.

În paralel, pe dimensiunea tehnică, europarlamentarul ECR a purtat consultări strânse cu conducerile agențiilor europene cheie implicate în securitatea frontierelor și a spațiului cibernetic: Europol, Frontex și eu-LISA. În acest sens, a fost depus un amendament specific care obligă statele și Comisia să finanțeze eliminarea barierelor de mandat care blochează în prezent schimbul de date în timp real între Frontex (managementul frontierelor) și Europol (combaterea criminalității și a atacurilor hibride).

„Banii europeni nu trebuie să mai rămână blocați în birocrație sau în proiecte conceptuale în centrul Europei, în timp ce pe frontiera estică ne confruntăm zilnic cu amenințări la adresa siguranței naționale. Am pus pe masa Parlamentului European o soluție completă: recunoașterea pericolului hibrid, sprijin diplomatic solid din partea statelor din prima linie, suportul tehnic al agențiilor UE și, cel mai important, o formulă financiară corectă care să acopere nu doar achiziția de tehnică militară de graniță, ci și costurile uriașe de mentenanță și operare a acestor sisteme de ultimă generație. Siguranța cetățenilor români este nenegociabilă, iar granițele României sunt granițele Europei”, a conchis Georgiana Teodorescu.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.