Data actualizării: 22:09 01 Oct 2025 | Data publicării: 20:53 01 Oct 2025

Prima acțiune publică a Mirabela Grădinaru, la Palatul Cotroceni, în absența lui Nicușor Dan - FOTO
Autor: Andrei Itu

nicusor-dan-mirabela-sotie_inquam_photos_alex-nicodim__82016000 Inquam Photos / Alex Nicodim
 

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a avut prima apariție publică, la Palatul Cotroceni.

În timp ce președintele Nicușor Dan se află miercuri în Danemarca, unde participă la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din UE, precum și la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea și Majestatea Sa Regina Maria a Danemarcei, Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață, a avut primul mesaj, chiar la Palatul Cotrocenu.

Mirabela Grădinaru a fost prezentă, miercuri seară, la un eveniment organizat la Cotroceni de Fundația Renașterea, pentru conștientizarea importanței prevenției și depistării precoce a cancerului la femei, cu ocazia ZIlei Naționale de Luptă împotriva Cancerului de Sân.

Palatul Prezidențial, iluminat în roz

Cu această ocazie, Palatul Prezidențial a fost iluminat, în culoarea roz, începând cu ora 19:00.

”Ca gest de empatie și sprijin, doamna Mirabela Grădinaru va participa la momentul simbolic al aprinderii luminii roz, culoarea care este asociată în mod tradițional la nivel global cu lupta femeilor împotriva cancerului de sân”, a comunicat Administrația Prezidențială.

Ce a spus Mirabela Grădinaru

Apoi, Mirabela Grădinaru a susținut un discurs: ”În această zi, Palatul se luminează în roz. Este un gest simbolic, dar și un mesaj că împreună putem reuși. (…) Prevenția este un act de iubire de sine. Îmi doresc că această lumină roz să amintească importanța conexiunii umane”, a spus Mirabela Grădinaru.

Sursa - captură Realitatea Plus

”Dumneavoastră ne reamintiți că granița între sănătate și boală poate fi uneori foarte firavă, că nu putem totul în viață, dar că atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competența și profesionalismul medicilor sunt extrem de importante. Fiecare poveste de recuperare reprezintă o sursă de inspirație pentru noi toți.”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

mirabela gradinaru
lumina roz
palat cotroceni
partenera nicusor dan
ZIua Natională de Lupta împotriva Cancerului de San
