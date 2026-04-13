Mossad are un nou șef. Cine este generalul Roman Gofman 

Generalul Roman Gofman va prelua funcţia pe 2 iunie 2026 pentru o perioadă de cinci ani”, se arată într-un comunicat al biroului prim-ministrului, Benjamin Netanyahu.

Aprobarea a venit după ce comitetul de verificare al fostului președinte al Curții Supreme, Asher Grunis, l-a aprobat pe Gofman, după luni de întârziere din cauza anumitor controverse anterioare.

Gofman îl va înlocui pe David Barnea în funcția de șef al spionajului țării pe 2 iunie, după ce Barnea își va încheia mandatul de cinci ani, care a început în 2021, potrivit The Jerusalem Post.

Roman Gofman, în vârstă de 49 de ani, s-a născut în Belarus, ajungând în Israel la vârsta de 14 ani şi s-a înrolat în armată în 1995, în trupele blindate. A fost numit ataşat militar al lui Benjamin Netanyahu în aprilie 2024, după ce a fost rănit în timpul atacului Hamas din sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, când mişcarea islamistă palestinienă a declanşat războiul în Fâşia Gaza. La acea vreme, era comandantul centrului naţional de instruire a infanteriei.