€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Mossad are un nou șef. Cine este generalul Roman Gofman 
Data actualizării: 11:58 13 Apr 2026 | Data publicării: 11:16 13 Apr 2026

Mossad are un nou șef. Cine este generalul Roman Gofman 
Autor: Crişan Andreescu

Gofman1 Roman Gofman. Foto: Wikipedia

Benjamin Netanyahu a anunţat că generalul Roman Gofman va prelua, de la începutul lunii iunie, conducerea Mossadului, serviciul secret extern israelian.

Generalul Roman Gofman  va prelua funcţia pe 2 iunie 2026 pentru o perioadă de cinci ani”, se arată într-un comunicat al biroului prim-ministrului,  Benjamin Netanyahu.

Aprobarea a venit după ce comitetul de verificare al fostului președinte al Curții Supreme, Asher Grunis, l-a aprobat pe Gofman, după luni de întârziere din cauza anumitor controverse anterioare.

Gofman îl va înlocui pe David Barnea în funcția de șef al spionajului țării pe 2 iunie, după ce Barnea își va încheia mandatul de cinci ani, care a început în 2021, potrivit The Jerusalem Post.

Roman Gofman, în vârstă de 49 de ani,  s-a născut în Belarus, ajungând în Israel  la vârsta de 14 ani şi s-a înrolat în armată în 1995, în trupele blindate. A fost numit ataşat militar al lui Benjamin Netanyahu în aprilie 2024, după ce a fost rănit în timpul atacului Hamas din sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, când mişcarea islamistă palestinienă a declanşat războiul în Fâşia Gaza. La acea vreme, era comandantul centrului naţional de instruire a infanteriei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
China, prima reacție după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
Publicat acum 19 minute
Peter Magyar dormea cu portretul lui Viktor Orban deasupra capului: Momentul în care a rupt o tradiție veche de 14 ani / video viral
Publicat acum 35 minute
Accident feroviar în Timiș: Un șofer a fost grav rănit după impactul cu un tren
Publicat acum 50 minute
Ministrul Sănătății merge în Statele Unite pentru întâlniri de importanță strategică
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Explozie într-un apartament din Constanța. Un bărbat de 78 de ani a fost rănit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban
Publicat acum 3 ore si 59 minute
Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 45. Trump face anunțul care poate schimba totul în Iran
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Horoscop 13 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 42 minute
BANCUL ZILEI: Replica soției după căsătorie
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close