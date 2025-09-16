Congresul SUA, vot decisiv mâine pe sancțiuni: Tarife de 500% pentru Rusia și aliații săi

Washingtonul urmează să hotărască miercuri asupra unui nou pachet de sancțiuni ce prevede taxe de până la 500% pentru Rusia și pentru statele care o sprijină.

Congresul american se pregătește să facă un pas important în privința noilor sancțiuni împotriva Rusiei, odată cu avansarea unei rezoluții bipartizane care ar urma să fie discutată miercuri, transmite CNN. Senatorul republican Lindsey Graham a confirmat că proiectul legislativ, susținut deja de peste 80 de senatori, este aproape finalizat și are ca scop consolidarea presiunii asupra Moscovei.

"Cred că în următoarele zile va fi prezentat un plan de acțiune în baza acestui proiect de lege și cred că (planul) va ajuta la oprirea acestui război (purtat de Rusia în Ucraina). Aceasta este speranța mea", a declarat Graham, precizând că a discutat recent cu membri ai Camerei Reprezentanților.

Potrivit senatorului, documentul la care a lucrat împreună cu democratul Richard Blumenthal ar urma să confere președintelui Donald Trump autoritatea de a impune tarife de până la 500% pentru importurile din statele care cumpără energie din Rusia fără să contribuie la sprijinirea Ucrainei.

"Trump se află în spatele ideii de a-i trage la răspundere pe cei care susțin mașina de război a lui Vladimir Putin"

"Am lucrat foarte îndeaproape cu președintele Trump. Cred că până miercuri vom rezolva neînțelegerile cu privire la modul în care funcționează derogările", a adăugat Graham.

Inițiativa așteaptă undă verde de la Casa Albă pentru a intra la vot, în contextul în care presiunea asupra legislativului crește. În viziunea lui Graham, noua lege ar transmite un mesaj ferm nu doar Rusiei, ci și Chinei și Europei, privind unitatea Washingtonului în privința sancțiunilor.

"Europa trebuie să facă mai mult. Dar, sincer, este timpul ca și Congresul SUA să legitimeze sau să confere această autoritate președintelui. Cred că legislația la care am lucrat cu senatorul Blumenthal ar fi un semnal puternic pentru Rusia, China, Europa, că America, nu doar președintele Trump, se află în spatele ideii de a-i trage la răspundere pe cei care susțin mașina de război a lui Vladimir Putin", a subliniat senatorul republican.

În opinia sa, obiectivul este clar: să determine Kremlinul să revină la masa negocierilor prin izolarea sa economică. "Ideea este să aducem Rusia la masa negocierilor, pentru că oamenii nu-i vor cumpăra petrolul și gazele", a conchis Graham, conform CNN.

