Asasinul lui Charlie Kirk, prima audiere în instanță. Pedeapsa cu moartea ar putea fi solicitată

Tyler Robinson, student al unei școli tehnice din Utah, bănuit că l-ar fi împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, urma să se prezinte marți în fața instanței pentru a fi judecat. Totuși, prima sa apariție publică după atac va avea loc prin intermediul unei conexiuni video din închisoare.

Tânărul de 22 de ani este acuzat că a tras de pe acoperiș un singur glonț cu pușca, lovitură care i-a străpuns gâtul lui Kirk chiar de pe campusul Universității Valley din Orem, la circa 65 de kilometri sud de Salt Lake City.

Imaginile filmate la fața locului, care au circulat rapid online, au stârnit reacții puternice. Uciderea lui Kirk a fost denunțată ca un act grav de violență politică, dar incidentul a alimentat și dispute partizane, mulți temându-se că ar putea declanșa noi atacuri.

Deși autoritățile nu au precizat motivul atacului, apropiați și membri ai familiei l-au transformat pe Kirk într-un simbol al cauzei pe care o susținea. Cofondator al mișcării studențești Turning Point USA și un aliat influent al lui Donald Trump, acesta vorbea în fața a aproximativ 3.000 de oameni atunci când a fost împușcat. A murit ulterior la spital, la doar 31 de ani.

Robinson, aflat în ultimul an la un program de pregătire în domeniul electric, a reușit inițial să se piardă în mulțimea panicată. După 33 de ore de căutări, a fost prins joi seara la casa părinților săi, aflată la aproape 420 de kilometri de locul atacului. Potrivit guvernatorului Spencer Cox, rudele și un prieten de familie au fost cei care au alertat poliția după ce suspectul ar fi recunoscut implicarea.

Tânărul a fost dus în arestul comitatului Utah, fiind pus sub acuzare pentru omor calificat, deținere ilegală de armă și obstrucționarea justiției. Guvernatorul Cox a afirmat că pedeapsa cu moartea ar putea fi solicitată, dar decizia finală va ține cont și de dorința familiei lui Kirk.

Procesul și noile detalii din anchetă. Robinson ar fi trimis pe platforma Discord un mesaj către prieteni în care recunoștea fapta

Audierea preliminară era programată pentru marți după-amiază, la tribunalul din Provo, dar până la urmă Robinson s-a conectat online din penitenciarul Spanish Fork și a participat de la distanță. Procurorul comitatului Utah a anunțat că va organiza o conferință de presă pentru a detalia acuzațiile și probele strânse.

La nivel federal, cazul este analizat separat de Departamentul de Justiție. „Și, bineînțeles, dacă vom face acest lucru, vom emite și rechizitoriu și vom colabora strâns cu statul pentru a ne asigura că acest individ abominabil va răspunde în fața legii la cel mai înalt nivel”, a declarat procurorul general Pam Bondi la Fox News.

Guvernatorul a confirmat că anchetatorii au legat suspectul de crimă prin imagini surprinse de camerele de supraveghere și date obținute din conturile sale online. Între timp, directorul FBI, Kash Patel, a dezvăluit că Robinson ar fi trimis înainte de atac un mesaj text în care își exprima intenția de a-l ucide pe Kirk.

Washington Post a relatat că, în seara arestării, tânărul ar fi trimis pe platforma Discord un mesaj către prieteni, în care recunoștea fapta. Patel a mai spus că ar fi existat și un bilet scris de mână în care suspectul nota că are „ocazia să-l elimine pe Charlie Kirk”, dar care a fost distrus ulterior. Cu toate acestea, anchetatorii ar fi găsit dovezi că biletul a existat.

ADN-ul său a fost identificat pe prosopul ce acoperea arma crimei. Deocamdată, suspectul nu cooperează cu anchetatorii

Autoritățile cred că Robinson a acționat singur, însă verifică și posibilitatea ca alte persoane să fi avut cunoștință de plan. ADN-ul său a fost identificat pe prosopul ce acoperea arma crimei – o pușcă cu repetiție – și pe o șurubelniță găsită pe acoperișul folosit ca punct de tragere.

Deocamdată, suspectul nu cooperează cu anchetatorii, dar poliția ia declarații de la prieteni și rude pentru a înțelege ce ar fi declanșat atacul. Printre cei audiați se află și colegul de cameră al lui Robinson, conform FBI, conform Reuters.

