Data actualizării: | Data publicării:

Asasinul lui Charlie Kirk, prima audiere în instanță. Pedeapsa cu moartea ar putea fi solicitată

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa Foto: Facebook Charlie Kirk
Sursa Foto: Facebook Charlie Kirk

Tyler Robinson, studentul de 22 de ani din Utah, acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk în timpul unui eveniment universitar, a avut marți prima apariție în fața instanței.

Tyler Robinson, student al unei școli tehnice din Utah, bănuit că l-ar fi împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, urma să se prezinte marți în fața instanței pentru a fi judecat. Totuși, prima sa apariție publică după atac va avea loc prin intermediul unei conexiuni video din închisoare.

Tânărul de 22 de ani este acuzat că a tras de pe acoperiș un singur glonț cu pușca, lovitură care i-a străpuns gâtul lui Kirk chiar de pe campusul Universității Valley din Orem, la circa 65 de kilometri sud de Salt Lake City.

Imaginile filmate la fața locului, care au circulat rapid online, au stârnit reacții puternice. Uciderea lui Kirk a fost denunțată ca un act grav de violență politică, dar incidentul a alimentat și dispute partizane, mulți temându-se că ar putea declanșa noi atacuri.

Pedeapsa cu moartea ar putea fi solicitată, dar decizia finală va ține cont și de dorința familiei lui Kirk.

Deși autoritățile nu au precizat motivul atacului, apropiați și membri ai familiei l-au transformat pe Kirk într-un simbol al cauzei pe care o susținea. Cofondator al mișcării studențești Turning Point USA și un aliat influent al lui Donald Trump, acesta vorbea în fața a aproximativ 3.000 de oameni atunci când a fost împușcat. A murit ulterior la spital, la doar 31 de ani.

Robinson, aflat în ultimul an la un program de pregătire în domeniul electric, a reușit inițial să se piardă în mulțimea panicată. După 33 de ore de căutări, a fost prins joi seara la casa părinților săi, aflată la aproape 420 de kilometri de locul atacului. Potrivit guvernatorului Spencer Cox, rudele și un prieten de familie au fost cei care au alertat poliția după ce suspectul ar fi recunoscut implicarea.

Tânărul a fost dus în arestul comitatului Utah, fiind pus sub acuzare pentru omor calificat, deținere ilegală de armă și obstrucționarea justiției. Guvernatorul Cox a afirmat că pedeapsa cu moartea ar putea fi solicitată, dar decizia finală va ține cont și de dorința familiei lui Kirk.

Procesul și noile detalii din anchetă. Robinson ar fi trimis pe platforma Discord un mesaj către prieteni în care recunoștea fapta

Audierea preliminară era programată pentru marți după-amiază, la tribunalul din Provo, dar până la urmă Robinson s-a conectat online din penitenciarul Spanish Fork și a participat de la distanță. Procurorul comitatului Utah a anunțat că va organiza o conferință de presă pentru a detalia acuzațiile și probele strânse.

La nivel federal, cazul este analizat separat de Departamentul de Justiție. „Și, bineînțeles, dacă vom face acest lucru, vom emite și rechizitoriu și vom colabora strâns cu statul pentru a ne asigura că acest individ abominabil va răspunde în fața legii la cel mai înalt nivel”, a declarat procurorul general Pam Bondi la Fox News.

Guvernatorul a confirmat că anchetatorii au legat suspectul de crimă prin imagini surprinse de camerele de supraveghere și date obținute din conturile sale online. Între timp, directorul FBI, Kash Patel, a dezvăluit că Robinson ar fi trimis înainte de atac un mesaj text în care își exprima intenția de a-l ucide pe Kirk.

Washington Post a relatat că, în seara arestării, tânărul ar fi trimis pe platforma Discord un mesaj către prieteni, în care recunoștea fapta. Patel a mai spus că ar fi existat și un bilet scris de mână în care suspectul nota că are „ocazia să-l elimine pe Charlie Kirk”, dar care a fost distrus ulterior. Cu toate acestea, anchetatorii ar fi găsit dovezi că biletul a existat.

ADN-ul său a fost identificat pe prosopul ce acoperea arma crimei. Deocamdată, suspectul nu cooperează cu anchetatorii

Autoritățile cred că Robinson a acționat singur, însă verifică și posibilitatea ca alte persoane să fi avut cunoștință de plan. ADN-ul său a fost identificat pe prosopul ce acoperea arma crimei – o pușcă cu repetiție – și pe o șurubelniță găsită pe acoperișul folosit ca punct de tragere.

Deocamdată, suspectul nu cooperează cu anchetatorii, dar poliția ia declarații de la prieteni și rude pentru a înțelege ce ar fi declanșat atacul. Printre cei audiați se află și colegul de cameră al lui Robinson, conform FBI, conform Reuters.

CITEȘTE ȘI: Poate Charlie Kirk să fie considerat cu adevărat un „martir”? Un istoric al creștinismului explică

Pentagonul anunță „toleranță zero” față de militarii americani care aplaudă asasinarea lui Charlie Kirk

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ungaria este reinclusă în Visa Waiver. Precizările ambasadei americane de la Budapesta
16 sep 2025, 16:36
Asasinul lui Charlie Kirk, prima audiere în instanță. Pedeapsa cu moartea ar putea fi solicitată
16 sep 2025, 17:03
Comisia Europeană, sub asediul politicienilor extremiști. Ursula von der Leyen urmează să se confrunte cu 2 moțiuni de cenzură
16 sep 2025, 15:34
Pentagonul anunță „toleranță zero” față de militarii americani care aplaudă asasinarea lui Charlie Kirk
16 sep 2025, 15:12
Klaus Iohannis ar urma să fie executat silit. ANAF i-a transmis să predea imobilul care nu îi aparține
16 sep 2025, 14:31
Polonia va prelungi pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus
16 sep 2025, 14:32
ParintiSiPitici.ro
Creierul copiilor de la 7 până la 10 ani. Psiholog: „Rușinea joacă un rol central!” De ce apar schimbări bruște de dispoziție, conflicte și nevoia de independență
15 sep 2025, 23:39
O reprezentantă de vârf din AfD a fost primită la Casa Albă de administrația Trump
16 sep 2025, 14:13
Mai mulți turiști au împins o barcă plină cu migranți, în timp ce încerca să acosteze pe o plajă din Grecia
16 sep 2025, 13:49
Luxemburgul va recunoaşte statul Palestina, anunţă şeful diplomaţiei luxemburgheze
16 sep 2025, 13:15
Marco Rubio: Ar trebui să revocăm vizele străinilor care se bucură de uciderea lui Charlie Kirk
16 sep 2025, 12:14
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
16 sep 2025, 11:43
UE amână al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
16 sep 2025, 11:10
Se pot relansa negocierile de pace privind Ucraina? Trump intenţionează să se vadă din nou cu Zelenski, anunță Rubio
16 sep 2025, 10:17
Karol Nawrocki: Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război. Doar Donald Trump poate pune presiune pe Putin
16 sep 2025, 10:00
Tarifele americane împotriva petrolului rusesc, condiționate de sprijinul UE. Ce propune Trump
16 sep 2025, 09:07
Copiii ucraineni, duși cu forța în Rusia - Peste 210 tabere de reeducare și instruire militară au fost descoperite
16 sep 2025, 08:25
Donald Trump a semnat decretul de desfășurare a Gărzii Naționale în Memphis
16 sep 2025, 08:09
Ce le-a mărturisit prietenilor săi individul care l-a împușcat pe Charlie Kirk, înainte să se predea
15 sep 2025, 23:46
SUA au lovit din nou o navă din Venezuela. Trump: trei persoane au fost ucise
15 sep 2025, 23:50
Eurovisionul, în fierbere, după ce Israelul a anunțat că-și menține prezența
15 sep 2025, 23:55
Prințul Harry nu s-a putut abține nici de această dată. Comentariul criptat despre Regele Charles
15 sep 2025, 23:23
Polonia a doborât o dronă care survola deasupra unor obiective guvernamentale. Doi belaruși, reținuți
15 sep 2025, 22:01
Drona rusească a survolat 50 de minute România. Chirieac: În Polonia, au primit un răspuns. La noi, li s-a spus că pot trece liber
16 sep 2025, 00:39
Kremlinul pretinde că e pregătit să soluționeze criza ucraineană
15 sep 2025, 20:57
Marius-Gabriel Lazurcă este rechemat, de Nicușor Dan, din funcțiile diplomatice
15 sep 2025, 20:06
Fraudă uriașă în Grecia: Parchetul European, condus de Kövesi, cea mai mare captură de containere din istoria UE
15 sep 2025, 17:41
Fabrică de fraude folosind ChatGPT. Tineri răpiți de pe aeroport, după ce erau păcăliți cu oferte de muncă. Mărturie despre bătăi și șocuri electrice
15 sep 2025, 18:13
Mesajul tăios al Papei Leon al XIV-lea pentru miliardarul Elon Musk
15 sep 2025, 17:06
Un bilet uitat pe frigider le-a schimbat viața: Au câștigat 20 de milioane de dolari la loto
15 sep 2025, 16:56
Ofițeri ai armatei SUA, vizită surpriză în Belarus. Au supravegheat exercițiile militare cu Rusia
15 sep 2025, 17:07
Mesajele sfâșietoare scrise de mama asasinului lui Charlie Kirk / foto în articol
15 sep 2025, 15:44
Medvedev lansează noi amenințări la adresa NATO: Acest lucru va înseamna război cu Rusia
15 sep 2025, 15:17
Conor McGregor şi-a retras candidatura la preşedinţia Irlandei
15 sep 2025, 14:00
China, deranjată de cerința lui Trump pentru țările membre NATO: Vom riposta ferm
15 sep 2025, 14:00
Fitch a retrogradat Franța la cel mai scăzut scor de credit din istorie
15 sep 2025, 11:40
Rusia avertizează Europa: vom urmări orice stat care ne confiscă activele
15 sep 2025, 11:42
O croitoreasă româncă a organizat în Italia o prezentare de modă pentru oamenii din cartier: „Clienții mei sunt familia mea”
15 sep 2025, 11:17
Karol Nawrocki a aprobat desfășurarea forțelor NATO pe teritoriul Poloniei
15 sep 2025, 09:42
Un bărbat a călcat în picioare, la propriu, florile, lumânările și drapelele depuse de americani în memoria lui Charlie Kirk / video
15 sep 2025, 09:15
Trump și Starmer vor semna un acord nuclear în timpul vizitei președintelui SUA la Londra
15 sep 2025, 09:14
Trump începe curățenia în Washington, D.C. Amenință că va declara stare de urgență și va federaliza capitala
15 sep 2025, 08:43
Recorduri, surprize și emoții la Premiile Emmy 2025. Lista câștigătorilor
15 sep 2025, 09:00
Zelenski subliniază importanța dronelor în apărarea țării. Oferă sprijin Alianţei Nord-Atlantice
14 sep 2025, 21:46
Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc
14 sep 2025, 17:03
„Nu pentru politică”: De ce procesul pentru uciderea lui Charlie Kirk nu e federal
14 sep 2025, 13:11
Alegeri în cel mai populat land al Germaniei. Aproape 14 milioane de oameni, aşteptaţi la urne
14 sep 2025, 10:29
SUA şi China, negocieri tensionate la Madrid: TikTok, tarife și petrolul rusesc pe masa discuțiilor
14 sep 2025, 09:33
Zelenski le cere aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc: Nu căutați scuze pentru a evita sancțiunile
14 sep 2025, 08:03
Soția lui Charlie Kirk, devastată: Nu aveţi idee ce foc aţi aprins în mine
13 sep 2025, 23:57
După lovitura Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, SUA caută să stingă tensiunile din Orientul Mijlociu
13 sep 2025, 23:46
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei
13 sep 2025, 15:32
Cele mai noi știri
acum un minut
MILITARY.EU/RO - Militaria.pl intră pe piața din România
acum 10 minute
O femeie din Bistriţa-Năsăud, bătută de soț, deși avea ordin de protecţie împotriva lui
acum 15 minute
Când ritmul întâmpină politica: cum rap-ul moldovenesc a devenit vocea nemulțumirii
acum 31 de minute
Asasinul lui Charlie Kirk, prima audiere în instanță. Pedeapsa cu moartea ar putea fi solicitată
acum 39 de minute
Horoscop 17 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 58 de minute
Precizările Poliției după amenințările primite de George Simion. A fost deschis dosar penal
acum 58 de minute
Ungaria este reinclusă în Visa Waiver. Precizările ambasadei americane de la Budapesta
acum 1 ora 5 minute
Statutul funcționarilor publici. Decizia CCR răstoarnă tot: A fost admisă cererea de neconstituționalitate
Cele mai citite știri
pe 15 Septembrie 2025
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 15 Septembrie 2025
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
acum 3 ore 26 minute
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
acum 5 ore 51 minute
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
pe 15 Septembrie 2025
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel