Cine este bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan. Poliția și SPP, în alertă

Bărbatul care l-a amenințat pe președintele Nicușor Dan cu moartea a fost indentificat de către oamenii legii. Polițiștii din cadrul IPJ Timiș au făcut verificări extrem de amănunțite după ce în mediul online au apărut mesaje amenințătoare la adresa președintelui României.

Potrivit surselor România TV, oamenii legii au reușit să îl identifice pe cel care a făcut acea postare pe Facebook și s-a stabilit faptul că este vorba despre un bărbat care nu locuiește în România. Primele informații arată că acest individ ar munci în străinătate de câțiva ani de zile, mai exact în Germania.

Potrivit sursei citate, acum polițiștii fac cercetării pe numele său sub acuzația de instigare publică. Imediat după ce postarea sa a devenit virală în mediul online, bărbatul și-ar fi șters atât postarea, cât și contul de pe rețeaua socială.

Poliția și SPP, în alertă. Președintele Nicușor Dan și familia sa, sub strictă supraveghere

Organele de anchetă și serviciul de pază s-au sesizat imediat, după ce imaginile în care un tânăr susținea că strânge bani pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan au ajuns virale pe Internet.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Serviciile de securitate, în special Serviciul de Protecție și Pază, au intrat în alertă, fiind luate măsuri suplimentare de protecție pentru șeful statului și familia acestuia. Potrivit România TV, dispozitivele de pază au fost consolidate, iar verificările au fost intensificate în cazul evenimentelor publice.