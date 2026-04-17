Cine este bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan. Poliția și SPP, în alertă
Data publicării: 17:04 17 Apr 2026

Cine este bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan. Poliția și SPP, în alertă
Autor: Doinița Manic

imagine cu nicusor dan Nicușor Dan a fost amenințat de un bărbat, potrivit polițiștilor. Sursa foto: Agerpres

Bărbatul care l-a amenințat pe președintele Nicușor Dan cu moartea a fost indentificat.

Bărbatul care l-a amenințat pe președintele Nicușor Dan cu moartea a fost indentificat de către oamenii legii. Polițiștii din cadrul IPJ Timiș au făcut verificări extrem de amănunțite după ce în mediul online au apărut mesaje amenințătoare la adresa președintelui României.

Potrivit surselor România TV, oamenii legii au reușit să îl identifice pe cel care a făcut acea postare pe Facebook și s-a stabilit faptul că este vorba despre un bărbat care nu locuiește în România. Primele informații arată că acest individ ar munci în străinătate de câțiva ani de zile, mai exact în Germania.

Potrivit sursei citate, acum polițiștii fac cercetării pe numele său sub acuzația de instigare publică. Imediat după ce postarea sa a devenit virală în mediul online, bărbatul și-ar fi șters atât postarea, cât și contul de pe rețeaua socială.

Poliția și SPP, în alertă. Președintele Nicușor Dan și familia sa, sub strictă supraveghere

Organele de anchetă și serviciul de pază s-au sesizat imediat, după ce  imaginile în care un tânăr susținea că strânge bani pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan au ajuns virale pe Internet.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Serviciile de securitate, în special Serviciul de Protecție și Pază, au intrat în alertă, fiind luate măsuri suplimentare de protecție pentru șeful statului și familia acestuia. Potrivit România TV, dispozitivele de pază au fost consolidate, iar verificările au fost intensificate în cazul evenimentelor publice.

nicusor dan
amenintari cu moartea
presedintele romaniei
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
PSD Botoșani votează pentru ieșirea de la guvernare. Anunțul făcut de Doina Federovici
Publicat acum 7 minute
Interdicția impusă Israelului de SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump, mesaj pentru Netanyahu: "Este destul"!
Publicat acum 18 minute
Șase luni de la explozia din Rahova. Zeci de familii sunt încă fără locuințe și așteaptă măsuri din partea autorităților. Oamenii au ieșit în stradă
Publicat acum 22 minute
Motreanu acuză PSD că provoacă o criză guvernamentală. Ce va face PNL dacă pleacă Bolojan
Publicat acum 27 minute
Accident pe DN7, la Boița: Șase persoane implicate, minor transportat la spital
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 6 ore si 36 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 18 ore si 53 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 8 ore si 40 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 11 ore si 1 minut
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
