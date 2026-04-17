Nicușor Dan, amenințat cu moartea de un cetățean. Poliția a deschis o anchetă

Polițiștii din Timiș au deschis o anchetă după ce un mesaj apărut pe o rețea de socializare a atras atenția autorităților. Un bărbat susține, într-o postare publică, că strânge fonduri pentru a-l asasina pe președintele României, Nicușor Dan, afirmând că „fiecare leu contează”, notează paginadetimis.

Postarea a stârnit reacții puternice în mediul online, iar situația a devenit și mai îngrijorătoare după ce, în secțiunea de comentarii, mai multe persoane și-au exprimat susținerea față de inițiativa autorului.

Autoritățile tratează cu maximă seriozitate astfel de cazuri, întrucât mesajele care instigă la violență sau amenință siguranța unor persoane pot constitui infracțiuni grave, pedepsite de lege.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă în prezent să dea de urma bărbatului pentru a fi tras la răspundere conform legii.