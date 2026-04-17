DCNews Stiri Ce pedeapsă ar putea primi barbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan. Comisar șef: În general tinerii fac asta
Data actualizării: 23:04 17 Apr 2026 | Data publicării: 22:52 17 Apr 2026

Ce pedeapsă ar putea primi barbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan. Comisar șef: În general tinerii fac asta
Autor: Doinița Manic

imagine cu președintele României, Nicușor Dan Cei care lansează amenințări pe rețelele social riscă pușcărie / Sursa foto: Agerpres

Întrebată cât de grea este identificarea persoanelor care lansează amenințări pe rețelele sociale, Carmen Șerbănescu, directorul în cadrul Poliției Române, a spus: "Sunt tot mai dese astfel de atacuri în...

Comisar șef Carmen Șerbănescu, directorul în cadrul Poliției Române, a vorbit despre cazurile în care anumite persoane lansează amenințări sau instigări pe rețelele sociale, după cazul bărbatului care l-a amenințat pe președintele României, Nicușor Dan, cu moartea, într-o postare pe Facebook care a devenit ulterior virală în mediul online.

"Sunt tot mai dese astfel de atacuri în spațiul public pentru că aceste rețele sociale sunt considerate spațiul public. Întâlnim tot felul astfel de amenințări, de instigări publice, dar vă pot spune că Poliția Română de fiecare dată reacționează prompt. Am fost la datorie ca de fiecare dată și am desfășurat activitățile specifice, cu rezultate concrete. Este doar o chestiune de timp până când presupușii autori sunt prinși. Sunt activități specifice de indentificare. Conturile pot fi șterse, dar colegii mei în cadrul structurilor specializate pot merge până la firul care a generat această amenințare. Deci autorii pot fi identificați chiar dacă își șterg conturile", a explicat Carmen Șerbănescu ]n cadrul unei intervenții la România TV.

VEZI ȘI: Nicușor Dan, amenințat cu moartea de un cetățean. Poliția a deschis o anchetă

Ce pedepse riscă cei care lansează amenințări pe rețelele sociale

Totodată, aceasta a explicat și ce riscă persoanele care lansează amenințări în mediul online.

"Pot fi sancționați cu pedeapsa închisorii în funcție de infracțiunea pentru care sunt condamnați. Pentru amenințare pot fi închiși între 3 luni și un an, sau amendă penală, în funcție de hotărârea instanței. (...) Oamenii trebuie să își dea seama că încalcă legea prin astfel de acțiuni. În general tinerii fac asta, potrivit statisticilor, din nevoie de atenție sau din provocări, dar le pot spune tinerilor și numai, că răspund cu libertatea.

Una dintre prioritățile Poliției Române este asigurarea siguranței cetățenilor și în mod permanent suntem la curent cu ceea ce se postează în mediul online. Există și structuri spcializate care monitorizează aceste rețele sociale, împreună cu alte structuri din cadrul statului român", a mai spus Carmen Șerbănescu.

Reamintim că organele de anchetă și serviciul de pază s-au sesizat după ce imaginile în care un tânăr susținea că strânge bani pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan au ajuns virale pe Internet. Acesta a fost ulterior identificat de către oamenii legii. Ar munci în Germania, iar între timp și-ar fi șters contul de pe rețeaua socială.

