Mircea Abrudean: România este astăzi o ţară sigură şi un pilon de stabilitate în estul Europei

"Onorăm astăzi, împreună, Armata României principalul pilon al sistemului naţional de apărare, un omagiu adus tuturor eroilor căzuţi în luptă pentru apărarea pământului românesc şi celor care ne reprezintă cu cinste în misiuni şi diverse teatre de operaţii din lume sub egida NATO, ONU sau Uniunii Europene. Pentru că sunteţi mereu în slujba ţării vă suntem recunoscători dumneavoastră, militarilor noştri activi, în rezervă şi în retragere, precum şi personalului civil din cadrul Armatei României.

În dumneavoastră ne punem toată încrederea pentru apărarea ţării. Tot astăzi aniversăm 81 de ani de la eliberarea oraşelor Carei şi Satu Mare, ultimele localităţi ocupate, un moment care a marcat restabilirea integrităţii teritoriale a României şi a devenit un simbol naţional. Iată de ce această zi o dedicăm şi ostaşilor noştri care au plătit preţul suprem pe câmpul de luptă, pentru ca România să se dezvolte şi să devină statul democratic respectat în Europa şi în lume aşa cum este astăzi", a afirmat Abrudean, în cadrul unei ceremonii militare şi religioase organizate în Parcul Carol cu prilejul Zilei Armatei României, potrivit Agerpres.

"Vă mulţumim şi vă suntem recunoscători"

El le-a transmis mulţumiri şi veteranilor de război şi militarilor răniţi în misiuni.

"De asemenea, stimaţi veterani de război, stimaţi militari care v-aţi îndeplinit cu succes misiunile în teatrele de operaţii alături de aliaţi şi parteneri, vă mulţumim şi vă suntem recunoscători. Dragi militari răniţi în misiuni puterea voastră de a merge mai departe este o lecţie de viaţă. Devotamentul, profesionalismul şi spiritul vostru de sacrificiu reprezintă un exemplu", a adăugat preşedintele Senatului.

Oficialul a vorbit şi despre "războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei" afirmând că acesta a transformat "ordinea internaţională şi menţinerea stabilităţii în zonă", amintind că în România şi-a optimizat recent cadrul legislativ referitor la riscul de survolare a spaţiului aerian cu drone.

"Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a transformat total modul în care cunoaştem ordinea internaţională şi menţinerea stabilităţii în zonă. Şi foarte periculos este şi un altfel de război, cel al dezinformării. Dar Armata Română se bucură în continuare de încredere în rândul cetăţenilor, iar acest lucru ar trebui să vă determine să comunicaţi mai mult, să staţi mai mult între oameni şi să vorbiţi cu ei.

Trebuie să rămânem ferm angajaţi în sprijinirea Ucrainei, să rămânem vigilenţi şi să continuăm cooperarea strânsă cu aliaţii pentru a consolida flancul estic de apărare a Europei în regiunea Mării Negre, o zonă de importanţă strategică pentru securitatea euroatlantică. Am optimizat recent cadrul legislativ naţional de prevenire şi combatere a riscului de survolare a spaţiului aerian cu drone şi combaterea riscului ca acestea sau fragmente ale acestora să cadă pe teritoriul naţional" a evidenţiat Abrudean.

Preşedintele Senatului a vorbit şi despre progresele înregistrate în ultima perioadă de Armata României dar şi despre alocarea financiară acordată în cadrul programului SAFE.

"În ultimii ani au avut loc progrese semnificative la nivelul Armatei României, în special în ceea ce priveşte înzestrarea cu capabilităţi moderne, iar dumneavoastră sunteţi principalii beneficiari ai acestui efort naţional. Să luăm doar cel mai recent exemplu, România a primit a doua cea mai mare alocare financiară, de aproape 17 miliarde de euro în cadrul programului SAFE pentru a-şi consolida capacitatea de apărare. A doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic. Armata României trebuie să beneficieze în continuare de o bază financiară solidă pentru a implementa conform planificării programele majore de înzestrare a forţelor armate şi o parte importantă dintre aceste investiţii trebuie să se întoarcă în industria naţională de apărare", a mai spus Mircea Abrudean.