€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 12:05 25 Oct 2025

Mircea Abrudean: România este astăzi o ţară sigură şi un pilon de stabilitate în estul Europei
Autor: Giorgi Ichim

Mircea Abrudean Mircea Abrudean - Foto: Agerpres
 

România este astăzi o ţară sigură şi un pilon de stabilitate în estul Europei, iar cetăţenii români beneficiază de cele mai solide garanţii de securitate din istoria noastră, a afirmat preşedintele Senatului Mircea Abrudean, de Ziua Armatei.

"Onorăm astăzi, împreună, Armata României principalul pilon al sistemului naţional de apărare, un omagiu adus tuturor eroilor căzuţi în luptă pentru apărarea pământului românesc şi celor care ne reprezintă cu cinste în misiuni şi diverse teatre de operaţii din lume sub egida NATO, ONU sau Uniunii Europene. Pentru că sunteţi mereu în slujba ţării vă suntem recunoscători dumneavoastră, militarilor noştri activi, în rezervă şi în retragere, precum şi personalului civil din cadrul Armatei României.

În dumneavoastră ne punem toată încrederea pentru apărarea ţării. Tot astăzi aniversăm 81 de ani de la eliberarea oraşelor Carei şi Satu Mare, ultimele localităţi ocupate, un moment care a marcat restabilirea integrităţii teritoriale a României şi a devenit un simbol naţional. Iată de ce această zi o dedicăm şi ostaşilor noştri care au plătit preţul suprem pe câmpul de luptă, pentru ca România să se dezvolte şi să devină statul democratic respectat în Europa şi în lume aşa cum este astăzi", a afirmat Abrudean, în cadrul unei ceremonii militare şi religioase organizate în Parcul Carol cu prilejul Zilei Armatei României, potrivit Agerpres.

"Vă mulţumim şi vă suntem recunoscători"

El le-a transmis mulţumiri şi veteranilor de război şi militarilor răniţi în misiuni.

"De asemenea, stimaţi veterani de război, stimaţi militari care v-aţi îndeplinit cu succes misiunile în teatrele de operaţii alături de aliaţi şi parteneri, vă mulţumim şi vă suntem recunoscători. Dragi militari răniţi în misiuni puterea voastră de a merge mai departe este o lecţie de viaţă. Devotamentul, profesionalismul şi spiritul vostru de sacrificiu reprezintă un exemplu", a adăugat preşedintele Senatului.

Oficialul a vorbit şi despre "războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei" afirmând că acesta a transformat "ordinea internaţională şi menţinerea stabilităţii în zonă", amintind că în România şi-a optimizat recent cadrul legislativ referitor la riscul de survolare a spaţiului aerian cu drone.

"Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a transformat total modul în care cunoaştem ordinea internaţională şi menţinerea stabilităţii în zonă. Şi foarte periculos este şi un altfel de război, cel al dezinformării. Dar Armata Română se bucură în continuare de încredere în rândul cetăţenilor, iar acest lucru ar trebui să vă determine să comunicaţi mai mult, să staţi mai mult între oameni şi să vorbiţi cu ei.

Trebuie să rămânem ferm angajaţi în sprijinirea Ucrainei, să rămânem vigilenţi şi să continuăm cooperarea strânsă cu aliaţii pentru a consolida flancul estic de apărare a Europei în regiunea Mării Negre, o zonă de importanţă strategică pentru securitatea euroatlantică. Am optimizat recent cadrul legislativ naţional de prevenire şi combatere a riscului de survolare a spaţiului aerian cu drone şi combaterea riscului ca acestea sau fragmente ale acestora să cadă pe teritoriul naţional" a evidenţiat Abrudean.

Preşedintele Senatului a vorbit şi despre progresele înregistrate în ultima perioadă de Armata României dar şi despre alocarea financiară acordată în cadrul programului SAFE.

"În ultimii ani au avut loc progrese semnificative la nivelul Armatei României, în special în ceea ce priveşte înzestrarea cu capabilităţi moderne, iar dumneavoastră sunteţi principalii beneficiari ai acestui efort naţional. Să luăm doar cel mai recent exemplu, România a primit a doua cea mai mare alocare financiară, de aproape 17 miliarde de euro în cadrul programului SAFE pentru a-şi consolida capacitatea de apărare. A doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic. Armata României trebuie să beneficieze în continuare de o bază financiară solidă pentru a implementa conform planificării programele majore de înzestrare a forţelor armate şi o parte importantă dintre aceste investiţii trebuie să se întoarcă în industria naţională de apărare", a mai spus Mircea Abrudean. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

armata romana
ziua armatei
Mircea Abrudean
senat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
PSD, aproape să îşi desemneze candidatul pentru Primăria Capitalei
Publicat acum 41 minute
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat acum 56 minute
Grindeanu, răspuns pentru Bolojan după ce premierul a trimis PSD să facă Guvern cu AUR
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Ilie Bolojan: Pacea nu mai este un fapt. Poliţa noastră de asigurare este capacitatea de a ne apăra
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Oct 2025
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 15 ore si 55 minute
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 23 Oct 2025
Ce SMS i-ar da Mircea Badea lui Zelenski dacă ar fi Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Oana Țoiu
Publicat pe 23 Oct 2025
Final de octombrie cu lecții pentru Berbec, Scorpion, Rac și Pești
Publicat pe 23 Oct 2025
Bolojan: Cel mai probabil, el va fi candidatul PNL la Primăria București
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close