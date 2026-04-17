Claudiu Târziu: „Calitatea europeană trebuie să fie un drept pentru toți, nu un privilegiu pentru câțiva”

Context şi poziție

Eurodeputatul Claudiu Târziu a atras atenția asupra inechităților structurale din cadrul politicii europene de promovare a produselor agroalimentare, în cadrul activității sale ca raportor din umbră pe acest dosar la Comisia pentru Agricultură (AGRI) a Parlamentului European.

Deşi Uniunea Europeană dispune de un program dedicat promovării produselor agricole — program finanțat din fonduri comune, destinat exporturilor, comunicării şi creşterii încrederii consumatorilor — aplicarea sa în practică perpetuează un dezechilibru profund între statele membre din Vestul şi din Estul Europei.

„Există o politică europeană cu intenții corecte. Problema este că, în practică, ea nu funcționează echitabil. Am văzut asta direct, lucrând ca raportor din umbră pe acest dosar”, a declarat Claudiu Târziu.

Cine pierde în actualul sistem

Conform analizei realizate de Claudiu Târziu, actuala configurare a programului dezavantajează sistematic trei categorii de actori:

• Fermierii mici şi producătorii locali — Procedurile administrative excesiv de complicate şi costurile ridicate de participare descurajează exact actorii pe care programul ar trebui să îi sprijine.

• IMM-urile din agricultură — Coloana vertebrală a sectorului agroalimentar european nu beneficiază de acces real la aceste fonduri, în absența unui suport tehnic adecvat pentru navigarea în sistem.

• Statele din Europa de Est, inclusiv România — Participarea este formală, iar beneficiile concrete sunt minime. Programele sunt dominate de marii actori din vestul continentului, lăsând țările din est în postura de „figuranți”.

Amendamentele propuse

În cadrul activității sale parlamentare, Claudiu Târziu a depus amendamente concrete la dosarul privind politica de promovare a produselor agroalimentare ale Uniunii Europene, vizând patru direcții principale:

• Echilibru geografic real — Introducerea unui criteriu explicit care să garanteze că statele subreprezentate primesc o şansă concretă de participare, nu doar una formală.

• Roluri reale pentru Europa de Est — Nu simpla participare la proiecte, ci accesul la poziții de lider şi avantaje concrete pentru organizațiile din regiune.

• Simplificarea accesului — Proceduri administrative mai clare, asistență tehnică dedicată şi măsuri speciale pentru țările cu absorbție scăzută a fondurilor europene.

• Protejarea produselor tradiționale — Inclusiv a celor care nu dețin încă indicații geografice oficiale, dar care reprezintă identitatea culturală şi gastronomică a regiunilor europene.

Problemele structurale identificate

Analiza eurodeputatului Claudiu Târziu a evidențiat cinci disfuncționalități majore ale actualului cadru de promovare:

• Birocrație excesivă — Complexitatea procedurilor administrative constituie o barieră de intrare pentru fermierii mici şi organizațiile fără capacitate administrativă consolidată.

• Dezechilibru între statele membre — Accesul inegal la fonduri perpetuează diferențele de competitivitate dintre vest şi est, contraz icând principiile pieței interne unice.

• Lipsa indicatorilor reali de performanță — Fonduri europene semnificative sunt alocate pentru campanii de promovare fără mecanisme clare de măsurare a impactului şi a rezultatelor obținute.

• Digitalizare insuficientă — Piața globală s-a mutat în mediul online, însă instrumentele de promovare finanțate european rămân ancorate în metode şi canale depăśite.

• Absența unui brand european coerent — Lipsa unei strategii de comunicare unitare reduce vizibilitatea şi forța de penetrare a produselor europene pe piețele internaționale.

Cazul României: potențial real, acces limitat

Claudiu Târziu a subliniat paradoxul cu care se confruntă producătorii agricoli români: un potențial ridicat de export şi tradiții gastronomice puternice, blocate de obstacole administrative şi instituționale.

Principalele obstacole identificate în cazul României sunt:

• Lipsa expertizei în scrierea şi managementul proiectelor europene

• Dificultăți în asigurarea cofinanțării necesare accesării fondurilor

• Organizații de producători slab dezvoltate instituțional

• Absența unei strategii naționale coerente de promovare a produselor agricole româneşti pe piețele externe

„Nu este suficient să ai un produs bun. Trebuie să ai şi şansa reală să îl promovezi”, a subliniat Claudiu Târziu.

Viziunea politică: o Europă care corectează inechitățile

Dincolo de aspectele tehnice, Claudiu Târziu a formulat o viziune politică clară privind rolul Uniunii Europene în raport cu statele membre mai puțin reprezentate:

„Cred într-o Europă care nu creează diferențe, ci le corectează. O Europă în care fiecare stat are o şansă reală, nu doar pe hârtie. O Europă care înțelege că diversitatea nu este un slogan, ci cea mai mare forță a noastră.”

Amendamentele depuse de eurodeputatul Claudiu Târziu urmăresc trei obiective centrale: echitate în accesul la fonduri, simplificarea procedurilor şi eficiență sporită în utilizarea resurselor comune europene.

Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR) | Comisia AGRI

