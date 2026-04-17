DCNews Stiri Alexandru Rogobete, prima întâlnire cu reprezentanții Pfizer: Propunerea României
Data publicării: 08:10 17 Apr 2026

Alexandru Rogobete, prima întâlnire cu reprezentanții Pfizer: Propunerea României
Autor: Ioan-Radu Gava

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a avut o primă întâlnire cu reprezentanții Pfizer, în timpul deplasării în Statele Unite ale Americii.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a avut, „împreună cu ministrul Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, prima întâlnire exploratorie de negociere cu compania Pfizer, la Washington DC“. 

„Discuțiile s-au desfășurat într-un ton echilibrat, profesionist, axat pe identificarea unor soluții concrete pentru România. Nu vorbim doar despre o obligație financiară, ci despre responsabilitatea de a transforma această situație într-un beneficiu real pentru pacienți.

Propunerea noastră, formulată în baza mandatului primit de la Guvernul României a fost de continuare a negocierilor pentru convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienților oncologici și celor cu boli rare.

Am reiterat importanța sistemului de sănătate și parteneriatul solid pe care România îl are de zeci de ani cu Pfizer, precum și deschiderea pentru dezvoltarea unor colaborări viitoare în domeniul cercetării și dezvoltării farmaceutice. România are nevoie de acces la inovație, iar acest tip de parteneriat poate accelera acest proces.

CITEȘTE ȘI                   -                 Veste bună pentru românii cu obezitate și diabet: Rogobete anunță un parteneriat strategic cu una dintre cele mai mari companii farmaceutice americane

În perioada următoare, reprezentanții companiei Pfizer vor reveni cu un răspuns privind cadrul tehnic de continuare a discuțiilor și posibilitatea ca această propunere să fie analizată și aprobată la nivelul board-ului de conducere al Pfizer.

Este un proces care nu se încheie astăzi. Dar este un început important.

În astfel de momente, responsabilitatea nu este să explicăm trecutul, ci să construim soluții pentru viitor“, a precizat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Nicușor Dan, amenințat cu moartea de un cetățean. Poliția a deschis o anchetă
Publicat acum 29 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 44 minute
O întâlnire sub semnul luminii și al poeziei. Ana Blandiana la Cluj-Napoca
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Modernitatea lichidă, cartea săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO 
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei ulei de pește cu Omega-3 timp de 30 de zile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 42 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Calul troian al Chinei în UE: Presiuni pentru subminarea planurilor europene de stimulare a companiilor autohtone
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Dronă rusă dispărută de pe radar adânc în teritoriul României. MApN, în alertă
Publicat acum 2 ore si 36 minute
