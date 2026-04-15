Veste bună pentru românii cu obezitate și diabet: Rogobete anunță un parteneriat strategic cu una dintre cele mai mari companii farmaceutice americane
Data publicării: 22:32 15 Apr 2026

Veste bună pentru românii cu obezitate și diabet: Rogobete anunță un parteneriat strategic cu una dintre cele mai mari companii farmaceutice americane
Autor: Doinița Manic

imagine cu Alexandru Rogobete și John F. Steele Alexandru Rogobete se află în aceste zile la Washington DC. Foto: Facebook Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, aflat la Washington DC, s-a întâlnit cu reprezentantul uneia dintre cele mai importante companii farmaceutice, discutând dezvoltarea unor parteneriate strategice în România.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, aflat în aceste zile la Washington DC, s-a întâlnit cu John F. Steele, Vice President, Corporate Affairs, Lilly Diabetes and Obesity, în cadrul Eli Lilly and Company – o companie farmaceutică importantă, cu tradiție în România și expertiză solidă în Statele Unite ale Americii.

"Discuția a avut un obiectiv clar: identificarea unor oportunități concrete de cooperare și dezvoltarea unor parteneriate strategice în România.

Ce a discutat ministrul Sănătății cu John F. Steele


Am abordat direcții esențiale:

  • dezvoltarea cercetării medicale și farmaceutice
  • investiții în startup-uri inovatoare din domeniul sănătății
  • consolidarea ecosistemului de cercetare și dezvoltare
  • extinderea protocoalelor de screening și prevenție
     

Un punct important al dialogului a fost legat de pacienții cu boli metabolice, în special cei care suferă de obezitate și diabet. Prevenția și depistarea precoce trebuie să devină piloni centrali ai sistemului nostru de sănătate, iar parteneriatele internaționale pot accelera acest proces.

Fără investiții private în cercetare și fără parteneriate solide, sistemul de sănătate rămâne blocat în reacție, nu în prevenție. Iar costul inacțiunii îl plătesc, în fiecare zi, pacienții.

Știu că nu toate rezultatele se văd imediat. Dar astfel de parteneriate construite corect înseamnă un pas înainte pentru sistem și, mai ales, pentru oameni.

Continuăm să dezvoltăm parteneriate strategice pentru un sistem de sănătate mai puternic, mai modern și mai adaptat nevoilor anului 2026", a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

