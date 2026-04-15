Veste bună pentru românii cu obezitate și diabet: Rogobete anunță un parteneriat strategic cu una dintre cele mai mari companii farmaceutice americane

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, aflat în aceste zile la Washington DC, s-a întâlnit cu John F. Steele, Vice President, Corporate Affairs, Lilly Diabetes and Obesity, în cadrul Eli Lilly and Company – o companie farmaceutică importantă, cu tradiție în România și expertiză solidă în Statele Unite ale Americii.

"Discuția a avut un obiectiv clar: identificarea unor oportunități concrete de cooperare și dezvoltarea unor parteneriate strategice în România.

Ce a discutat ministrul Sănătății cu John F. Steele



Am abordat direcții esențiale:

dezvoltarea cercetării medicale și farmaceutice

investiții în startup-uri inovatoare din domeniul sănătății

consolidarea ecosistemului de cercetare și dezvoltare

extinderea protocoalelor de screening și prevenție



Un punct important al dialogului a fost legat de pacienții cu boli metabolice, în special cei care suferă de obezitate și diabet. Prevenția și depistarea precoce trebuie să devină piloni centrali ai sistemului nostru de sănătate, iar parteneriatele internaționale pot accelera acest proces.

Fără investiții private în cercetare și fără parteneriate solide, sistemul de sănătate rămâne blocat în reacție, nu în prevenție. Iar costul inacțiunii îl plătesc, în fiecare zi, pacienții.

Știu că nu toate rezultatele se văd imediat. Dar astfel de parteneriate construite corect înseamnă un pas înainte pentru sistem și, mai ales, pentru oameni.

Continuăm să dezvoltăm parteneriate strategice pentru un sistem de sănătate mai puternic, mai modern și mai adaptat nevoilor anului 2026", a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.