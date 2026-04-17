Nicușor Dan participă la reuniunea privind Iniţiativa Internaţională pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz

Participarea președintelui României va fi prin videoconferință.
Preşedintele Nicuşor Dan va participa vineri, în format videoconferinţă, la reuniunea privind Iniţiativa Internaţională pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, la invitaţia preşedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, şi a prim-ministrului Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Keir Starmer.
Reuniunea are loc începând cu ora 15:00, a informat Administraţia Prezidenţială.
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer vor coprezida vineri, la Paris, o videoconferinţă "a ţărilor non-beligerante pregătite să contribuie" la "o misiune multilaterală şi pur defensivă" în Strâmtoarea Ormuz, după cum a anunţat marţi Palatul Elysee, potrivit agenţiilor AFP şi DPA.
Un purtător de cuvânt de la Downing Street a confirmat organizarea unui summit pentru a se avansa "către un plan multinaţional, coordonat şi independent pentru a proteja transportul maritim internaţional când conflictul se va fi încheiat".
de Anca Murgoci
