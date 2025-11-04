Abuz sau vigilență? Mai mulți locuitori din Drumul Taberei se plâng că poliția controlează persoane fără suspiciuni reale

Totul a pornit de la o postare pe Reddit în care un tânăr a povestit experiența neplăcută cu doi agenți care l-au oprit aleatoriu și l-au verificat minuțios, fără un motiv clar.

„Am fost căutat zece minute pentru un breloc cu marijuana”

Tânărul povestește că, în timp ce venea de la un prieten, a fost oprit în apropierea blocului de doi polițiști care patrulau cu mașina. Aceștia i-au cerut buletinul, l-au întrebat dacă consumă droguri sau alcool și l-au verificat timp de zece minute.

„Mă întreabă unde stau, răspund „în zonă”. Ies din mașină amândoi, îmi cer buletinul, dacă am droguri, dacă sunt pe droguri, băut (nu sunt). Mă caută zece minute, încercând din răsputeri să găsească ceva ilegal pe mine, mă întreabă și de un breloc în formă de frunză de marijuana primit de la tata, dacă asta înseamnă că fumez sau distribui.

Eventual se dau bătuți, îi spun celui principal ‘sper că s-a meritat, mă’, moment în care s-a supărat și mai tare. Se întoarce și începe cu ‘da’ cu cine crezi că vorbești, știi cine sunt eu’, spune că dacă vreau poate să mă ia la trântă și să mă ducă la secție, deși era mic și schilod, iar înainte să plece îmi spune că am amendă 1000 de lei pentru ‘scandal’

Bravii apărători ai justiției erau de la Secția 22, incidentul având loc în Drumul Taberei. Nu i-am înjurat, nu am rezistat, nu arăt ciudat sau drogat. Am cum, sau mai bine zis are rost să contest sau să fac reclamație cuiva? Dacă chiar găsesc amenda în cutia poștală în câteva zile, are rost să merg cu ea la un avocat?”, a relatat tânărul.

Alte experiențe similare în zonă

După postarea inițială, mulți locuitori au povestit situații similare:

„M-au abordat și pe mine pentru că am fost singurul om pe stradă la 2 dimineața, nu au găsit pe nimeni înaintea mea. Mi-a mai scris cineva în privat că a pățit la fel, cu aceiași polițiști”, scrie cineva.

„Aceeași fază am pățit-o și eu, că li s-a părut dubios că aveam o sticlă de apă plată rece în mână. Mi-a verificat pachetul de țigări, l-au mirosit. Aș fi vrut să fac reclamație la o instituție superioară, dar care e acea instituție superioară? În esență, gaborii au treburi mai importante precum a tăia frunze la câini sau a lua șpagă. În schimb, paginile de socializare sunt pline de acțiuni frumoase, în care se laudă că stau la dispoziția cetățeanului”, mai spune o persoană.

„Mi s-a întâmplat același lucru la 3-4 dimineața după club. Eram foarte beat și aveam un ghiozdan plin de caiete și foi cu notițe de la facultate.

‘Ați consumat droguri?’ ‘Nu, doar mult alcool’

‘De unde veniți?’ ‘De la o petrecere, ca toți studenții’

‘Goliți ghiozdanul’ ‘Desigur’. Și am trântit toate notițele pe capota mașinii de poliție, oamenii au trebuit să le prindă ei, că altfel ar fi căzut. Îmi verifică buletinul, mă atenționează că-mi trebuie viză de flotant pe viitor, mă ajută să-mi pun caietele la loc și-mi urează noapte bună”, mai explică cineva.

„Sunt legitimat cel puțin o dată pe an când plimb câinele la 4 dimineața înainte de muncă. Nu aveam buletinul, au verificat după CNP în sistem și mi-au spus la revedere. Chiar nu cred că aveam o față sau comportament ciudat. Eram în pijamale cu un pechinez, însă suspect”, mai spune o persoană.

Chiar dacă unele intervenții sunt justificate, mărturiile arată că polițiștii din zonă legitimează adesea cetățeni care par complet obișnuiți.

Controverse și întrebări legale

Postarea a stârnit discuții despre limitele intervențiilor poliției și despre modalitățile de contestare a eventualelor amenzi. Mulți utilizatori au sugerat plângeri oficiale, dar există confuzie cu privire la instituția superioară care poate fi sesizată. În plus, criticile vizează discrepanța dintre modul în care polițiștii gestionează situații reale de criminalitate și controalele preventive asupra cetățenilor obișnuiți.

Pe rețelele sociale, discuțiile despre Secția 22 au generat un val de reacții: critici față de abuzuri, dar și aprecieri pentru vigilența agenților în zone cu trafic de droguri sau alte incidente nocturne.

„Atât timp cât nu depășești măsura și nu te iei de ei, poliția nu-ți face nimic”, notează un utilizator.