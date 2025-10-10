Succesul Suediei în privința renunțării la fumat – strategia de reducere a riscurilor

Ce înseamnă reducerea riscurilor asociate fumatului și de ce ar fi aceasta o strategie mai eficientă în reducerea incidenței fumatului

Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer, BAT: Când m-am alăturat BAT cu peste 25 de ani în urmă, ideea de societate fără fumat părea de neconceput. Și totuși, iată-ne aici. Cu o incidență a fumatului de doar 5,3%, Suedia este pe cale să atingă un prag extraordinar. Este mai puțin de un sfert din media UE – un reper în sănătatea publică și, totodată, o validare puternică a unei strategii pe care mulți au respins-o: reducerea riscurilor asociate fumatului.

Cu doar un an în urmă, BAT a lansat Omni™, noua noastră platformă pentru dialog și colaborare în domeniul reducerii riscurilor asociate fumatului. Am reușit să integrăm dialogul între oameni de știință, factori de decizie și experți în sănătate publică pentru a explora modul în care inovația, reglementarea și opțiunea consumatorului pot accelera progresul către o lume fără fum nu doar în Suedia, ci la nivel global.

Aproximativ un miliard de oameni încă fumează, iar percepția privind reducerea riscurilor asociate fumatului nu ține pasul cu dovezile științifice disponibile azi. La BAT, abordarea este clară: renunțarea la fumat este cel mai bun lucru pe care îl poate face un fumător. Dar, pentru cei care aleg să continue să fumeze, credem că produsele alternative fundamentate științific, cu profil de risc redus*, pot fi o opțiune. Aceasta este esența strategiei de reducere a riscurilor, iar Suedia este dovada clară că funcționează.

Cum ar putea industria să contribuie cu adevărat în acest demers

Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer, BAT: Ani de zile, ideea că o companie de tutun ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea strategiei de sănătate publică a fost privită cu scepticism. Pe bună dreptate. Dar ce-ar fi dacă controlul fumatului, considerat de mulți drept una dintre cele mai serioase provocări în sănătate, necesită soluții din locuri neașteptate? Dacă, de fapt, companiile de tutun se află într-o postură unică pentru a susține eforturile în dezvoltarea unei lumi fără fum prin intermediul produselor alternative la fumat?

Succesul Suediei nu este întâmplător. Este rezultatul a trei factori-cheie: informare, disponibilitatea opțiunilor și reglementare progresivă. Consumatorii suedezi sunt informați despre alternativele disponibile la fumat, precum produse ca snus și pliculețe cu nicotină.

Există modele de succes în reducerea incidenței fumatului prin intermediul strategiei de reducere a riscurilor

Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer, BAT: Acum 25 de ani, eram o companie tradițională de tutun. Țigările nu erau doar produsul nostru principal, erau produsul. Astăzi, suntem o companie cu un portofoliu de multiple categorii de produse. În Suedia, de exemplu, peste 80% din veniturile noastre provin acum din produse care nu implică arderea tutunului. Am investit peste 50 milioane £ în fabrica noastră din Malmö, ne-am triplat forța de muncă și am crescut producția de produse moderne cu nicotină pentru uz oral cu 700%. Brandul nostru emblematic, Velo, născut în Suedia, este acum brandul numărul unu de produse moderne cu nicotină pentru uz oral din țară.

Această transformare nu s-a întâmplat peste noapte. A necesitat investiții, inovație și dorința de a ne pune sub semnul întrebării propria moștenire. Dar a fost nevoie și de convingerea că putem fi parte din soluție. Această convingere este acum întruchipată în ambiția noastră globală ca peste 50% din veniturile noastre să provină din produse fără fum până în 2035.

Omni™ face parte din această misiune. Este platforma noastră care integrează cercetare și dovezi științifice, care încurajează dialogul și contribuie la dezvoltarea de proiecte care pot accelera tranziția către o lume fără fum. Dacă suntem serioși în privința reducerii incidenței bolilor asociate fumatului, trebuie să fim serioși și în privința instrumentelor care ne pot ajuta să ajungem acolo. Și lucrurile încep să se miște în direcția potrivită: în unele dintre piețele unde Omni™ a fost lansat, am observat schimbări semnificative în percepția asupra pliculețelor cu nicotină, de exemplu: până la +26% îmbunătățire în rândul profesioniștilor din domeniul medical și până la 45% în rândul experților în politici publice. La nivel global, gradul de informare privind reducerea riscurilor asociate fumatului în rândul experților în politici publice a crescut la 42% în 2025.

Totuși, majoritatea încă susțin reglementarea produselor care nu implică arderea tutunului la fel de strict ca țigările. Înțelegerea efectelor nicotinei nu este foarte corectă, chiar și în rândul profesioniștilor din domeniul medical. Mulți rămân reticenți în a recomanda alternative și doar jumătate discută despre ele cu pacienții. Datele indică o deconectare clară și o nevoie stringentă de a reduce decalajul dintre știință, politici și înțelegerea publică.

Bune practici rezultate din modelul suedez de reglementare și inovație

Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer, BAT: Scepticismul față de abordarea de reducere a riscurilor asociate fumatului este de înțeles. Dar dovezile sunt tot mai numeroase. Noua Zeelandă și Regatul Unit urmează căi similare, adoptând produsele de vapat, de exemplu, ca alternative reglementate pentru fumătorii adulți. Guvernele acestor țări lor au spus-o clar: susținem fumătorii să treacă la produse precum țigările electronice, care sunt „mai puțin nocive decât fumatul”.

Așadar, poate că este momentul să ne întrebăm dacă cea mai eficientă cale de a reduce incidența fumatului nu este prin eliminarea nicotinei, ci prin reinventarea ei. Miza este mare. Cu un miliard de fumători la nivel mondial, oportunitatea pentru sănătatea publică este enormă. Dar necesită gândire curajoasă și dorința de a pune sub semnul întrebării vechile concepții.

Suedia a arătat ce rezultate se pot atinge când strategia de reducere a riscurilor asociate fumatului este pusă în practică. BAT a arătat cum o companie se poate transforma ca răspuns. Iar acum, lumea are de făcut o alegere. Ce-ar fi dacă industria are dreptate în privința rolului pe care produsele fără fum, care nu implică arderea tutunului, îl pot juca în reducerea incidenței fumatului? Este o ipoteză care merită dezbătută. Iar răspunsul ar putea schimba lumea.