Warren Buffet, cel mai mare investitor american, are 189 miliarde de dolari cash și nu știe unde să mai investească banii

La întâlnirea anuală a acționarilor Berkshire, care a avut loc în acest weekend în Omaha, Buffett s-a plâns că nu poate găsi proprietăți pe care să le considere atractive pentru noi investiții și a anunțat că va lăsa rezervele companiei să crească la niveluri record, scrie Reuters.

Buffett a subliniat că Berkshire și-ar dori să investească banii, dar nu îi poate plasa decât în active cu risc redus și care pot aduce un profit consistent.

Berkshire Hathaway deține, printre altele, asigurătorul Geico, compania feroviară BNSF și producătorul de baterii Duracell. Compania de asigurări este un factor de creștere a profitului operațional Berkshire, cu 39 la sută, ajungând la 11,2 miliarde de dolari în ultimul trimestru (față de puțin sub 8,1 miliarde de dolari în același trimestru al anului anterior).

Hollywood-ul, o dezamăgire pentru investitori

În ultimul trimestru, Berkshire a vândut complet participația sa în grupul de la Hollywood Paramount, în pierdere, așa cum a recunoscut Buffett. Atât intrarea, cât și ieșirea au fost deciziile personale ale acționarului majoritar, a subliniat Buffet. Paramount trece printr-o perioadă mai tulbure, din cauza unei tentative de vânzare dificile, iar acțiunile sale sunt în scădere.

Berkshire a renunțat și la o parte din participația sa la Apple. Cunoscut drept Oracolul din Omaha, pentru intuiția sa în privința investițiilor profitabile, Buffett a anunțat că vânzarea acțiunilor Apple a fost destinată obținerii de bani pentru plățile de taxe și nu a fost legată de o evaluare privind evoluția viitoare a Acțiunilor Apple.

Conglomeratul corporativ Berkshire Hathaway avea acțiuni Apple în valoare de 135,4 miliarde de dolari la 31 martie. La sfârșitul anului 2023, participația era cu 22 la sută mai mare: 174,3 miliarde de dolari. Cu toate acestea, deoarece prețul acțiunilor Apple a scăzut doar cu unsprezece la sută în primul trimestru al anului curent, se pare că Berkshire a vândut 13 la sută din acțiunile sale Apple în acest interval.

Buffet s-a angajat să doneze 99% din avere către Fundația Bill & Melinda Gates

Warren Edward Buffett, în vârstă de 93 de ani, este cofondator, președinte și CEO al Berkshire Hathaway. Ca rezultat al succesului său în investiții, Buffett, care are o avere netă de 139 miliarde de dolari, ceea ce-l face a noua cea mai bogată persoană din lume, s-a născut în Omaha, Nebraska, tatăl său fiind un om de afaceri care a intrat și în politică, fiind ales în Congres. Buffet a urmat cursurile Columbia Business School, apoi New York Institute of Finance. A inițiat diverse afaceri și parteneriate de investiții, inclusiv Buffett Partnership Ltd, care în 1956 a achiziționat o companie producătoare de textile, Berkshire Hathaway, asumându-și numele pentru a crea un holding cu activitate diversificată. Buffett a devenit președintele și acționarul majoritar al companiei în 1970. În 1978, un prieten și partener de afaceri, Charlie Munger s-a alăturat lui Buffett ca vicepreședinte,

Warren Buffet, care este extrem de apreciat pentru respectarea principiului investițiilor în valoare și pentru stilul său modest de trai, în ciuda bogăției sale, s-a angajat să doneze 99 la sută din avere unor activități filantropice, prin intermediul Fundației Bill & Melinda Gates, principalul finanțator al Fondului Global de combatere a HIV/SIDA, tbc și malariei. Buffet a lansat în 2010, împreună cu Bill Gates, campania ”The Giving Pledge”, prin care miliardarii se angajează să doneze cel puțin jumătate din averile lor.

