Un tablou de Picasso a dispărut în timpul transferului spre locul unde urma să fie expus

Un tablou de Pablo Picasso a dispărut în timpul transferului său de la Madrid la Granada, unde urma să fie expus. Informația vine pe surse din Poliția spaniolă și este publicată de AFP.

Media locală din Granada scrie că tabloul "Natură moartă cu chitară" ("Nature morte a la guitare"), pictat la începutul secolului XX de Picasso, urma să fie expus publicului încă de săptămâna trecută, la Fundaţia Caja Granada.



Pictura are o valoare estimată la aproximativ 600.000 de euro.



Toate lucrările prezentate în oraşul andaluz provin din colecţii private, potrivit unui comunicat al organizatorilor.



În 1976, peste 100 dintre picturile artistului spaniol Pablo Picasso au fost furate în Avignon, în sud-estul Franţei. Toate pânzele au fost în cele din urmă recuperate.

Citește și: Câți bani a primit statul român pentru tezaurul furat din Olanda