Ce părere au americanii despre o posibilă intervenție militară a SUA în Venezuela
Data actualizării: 15:43 24 Noi 2025 | Data publicării: 15:42 24 Noi 2025

Ce părere au americanii despre o posibilă intervenție militară a SUA în Venezuela
Autor: Elena Aurel

Trump analizează variante de izbucnire a unui conflict în Venezuela pentru a-l da jos pe Maduro Ce părere au americanii despre o intervenție militară în Venezuela. Foto: Agerpres
 

Circa 70% dintre americani se opun unei intervenţii militare în Venezuela, în contextul în care forţele americane au intensificat operaţiunile în Caraibe împotriva traficului de droguri.

Circa 70% din americani sunt împotriva unei intervenţii militare a Statelor Unite în Venezuela, arată un sondaj comandat de televiziunea CBS, care a difuzat duminică rezultatele preluate de dpa, potrivit Agerpres. 

Doar circa 13% dintre cei care au răspuns întrebărilor consideră ţara sud-americană o "ameninţare majoră" pentru securitatea SUA; 76% apreciază că preşedintele Donald Trump nu şi-a "explicat clar" poziţia faţă de o acţiune armată.

Forţele americane se concentrează în prezent în regiunea Caraibelor, unde au distrus în ultimele săptămâni circa 20 de vase suspectate de trafic de droguri şi au ucis circa 80 de oameni.

VEZI ȘI: Surpriză mare la Geneva: Negocierile avansează cu o viteză neașteptată. Rubio, anunț

Reacția Venezuelei

Oficial, guvernul de la Washington îşi justifică intervenţia prin lupta împotriva cartelurilor de narcotraficanţi.

Acum o săptămână, administraţia Trump a clasificat aşa-numitul Cartel de los Soles (Cartelul Sorilor) drept organizaţie teroristă străină. Departamentul de Stat al SUA îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro că este liderul acestei organizaţii formate - după unele afirmaţii - din foşti ofiţeri ai armatei venezuelene.

Unii experţi în securitate sunt însă de părere, potrivit dpa, că însăşi existenţa acestui cartel este îndoielnică.

De partea cealaltă, Venezuela consideră prezenţa militară americană o atitudine ameninţătoare.

statele unite ale americii
venezuela
nicolas maduro
donald trump
