DCNews Stiri Internațional Pregătesc americanii lovirea Venezuelei? Avioanele de linie primesc avertizare de risc în caz de survol în spațiul Venezuelei
Data publicării: 08:54 22 Noi 2025

Pregătesc americanii lovirea Venezuelei? Avioanele de linie primesc avertizare de risc în caz de survol în spațiul Venezuelei
Autor: DC News

marina_sua_us_navy_10056300 Marina SUA
 

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) avertizează companiile aeriene americane asupra riscurilor de survol în spațiul aerian al Venezuelei, pe fondul intensificării activității militare din regiune.

Într-o notificare transmisă vineri, FAA a precizat existența unei „situații potențial periculoase” pentru aeronavele care zboară la orice altitudine deasupra țării sud-americane, în contextul „înrăutățirii situației de securitate” și al creșterii tensiunilor militare.

Avertismentul vine într-o perioadă marcată de o amplă desfășurare militară americană în zonă, inclusiv trimiterea celui mai mare portavion al SUA, a cel puțin opt nave de război suplimentare și a avioanelor F-35, amintește Reuters. Administrația președintelui Donald Trump a efectuat deja lovituri împotriva unor ambarcațiuni despre care Washingtonul afirmă că transportau droguri și care ar fi plecat din Venezuela sau din alte state latino-americane.

Deși zborurile directe ale companiilor americane spre Venezuela sunt suspendate din 2019, unele rute comerciale spre America de Sud continuă să survoleze spațiul aerian venezuelean. În acest context, American Airlines a anunțat că a încetat survolarea Venezuelei încă din octombrie, iar Delta Air Lines a precizat că nu mai folosește aceste rute „de ceva vreme”. United Airlines nu a transmis un punct de vedere.

FAA nu a interzis complet survolul Venezuelei, însă impune companiilor americane un preaviz obligatoriu de 72 de ore pentru orice zbor planificat. Agenția a raportat totodată o creștere a interferențelor asupra sistemelor de navigație prin satelit (GNSS), unele afectând aeronave pe întreaga durată a zborului. Totodată, Venezuela ar fi sporit nivelul de pregătire militară, mobilizând mii de militari și efectuând exerciții la scară largă. Deși autoritățile venezuelene nu au exprimat intenția de a viza aviația civilă, FAA avertizează că armata țării deține avioane de luptă avansate și sisteme antiaeriene capabile să atingă altitudinile de operare ale aeronavelor civile.

FAA a subliniat că va continua monitorizarea situației din regiune pentru a evalua riscurile la adresa aviației civile americane.

