Stiri

Energia produsă de centrala de la Brazi, suplimentată din alte surse. Se porneşte centrala de la Paroşeni
Data publicării: 21:58 02 Dec 2025

Energia produsă de centrala de la Brazi, suplimentată din alte surse. Se porneşte centrala de la Paroşeni
Autor: Anca Murgoci

PALTINU Paltinu
 

Energia produsă de centrala de la Brazi va fi suplimentată din alte surse.

Secretarul de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei a declarat marţi, la Ploieşti, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroşeni şi încă un grup la CEO Oltenia.

"În momentul de faţă, această energie pe care o producea centrala de la Brazi este suplimentată din alte surse de producţie de energie electrică, surse stabile. Avem energie produsă pe partea de cărbune, care în momentul de faţă este suficientă. Funcţionăm doar cu trei grupuri pe cărbune, de mâine o să pornim şi centrala de la Paroşeni, încă un grup la CEO Oltenia. Deci se va suplimenta cu cel puţin 300 de megawaţi, plus partea de energie hidroelectrică, care este suficientă.

Rezerva în lacurile energetice, la nivel naţional, depăşeşte 72%, iar debitul Dunării, din fericire pentru noi, este destul de crescut, peste 5.000 de metri pe secundă, deci Porţile de Fier 1 şi 2 pot merge la capacitatea maximă prognozată în această perioadă. Deci, din punctul de vedere al sistemului energetic naţional, suntem stabili, avem chiar în anumite momente ale zilei şi excedent de energie produsă. Consumăm, într-adevăr, la vârful de seară, aproximativ 8.000 de megawaţi, dar energia este asigurată atât din producţia proprie, cât şi din import de energie, care este contractat comercial în această perioadă", a precizat Pavel Niţulescu, într-o declaraţie de presă susţinută la Ploieşti.

Potrivit acestuia, centrala de la Brazi va fi oprită până săptămâna viitoare

"Rafinăria de la Brazi va fi funcţională şi va funcţiona chiar în parametri normali, iar de săptămâna viitoare, de luni, cel târziu marţi dimineaţa, şi centrala de la Brazi va putea să funcţioneze în parametri normali şi să livreze în sistemul energetic 800 de MWh", a explicat oficialul Ministerului Energiei.

Prefectura Prahova a anunţat, marţi, că primele posibile măsuri de remediere a situaţiei apărute la rafinăria Brazi din cauza crizei apei ar fi ca Termo Ploieşti şi Apa Nova să furnizeze apă ca sprijin în acest moment.

"În această dimineaţă, prefectul judeţului Prahova a luat legătura cu directorul OMV Petrom, identificând primele posibile măsuri de remediere, după cum urmează: 1. Societatea Termo Ploieşti să acorde sprijinul necesar, furnizând apă demineralizată în cantitate de 100 m3/h (începând din seara aceasta ora 24:00 sau cel mai târziu de mâine dimineaţă, ora 6:00). Respectiva cantitate poate suplini circa 30% din necesarul pentru funcţionarea Rafinăriei Brazi. 2. SC Apa Nova analizează acordarea unui sprijin prin care să se poată distribui o cantitate de încă 150 m3/h apă necesară funcţionării Rafinăriei Brazi", se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Prefecturii Prahova. 

