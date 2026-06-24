Poate Bolojan să ajungă președinte? Dezbaterea care a inflamat rețelele sociale

Va fi suspendat Nicușor Dan? Va ajunge Ilie Bolojan președintele României?

Acest lucru s-a dezbătut, ieri, pe rețelele sociale, mai ales după ce George Simion a amenințat cu suspendarea lui Nicușor Dan.

Într-un video pe TikTok, Bogdan Chirieac a zis că: „L-am auzit pe domnul George Simion la Palatul Cotroceni spunând că urmează să-l suspende. Știu că domnul Ilie Bolojan vrea să-l suspende, că toată propaganda „haștag” este în favoarea suspendării. Dacă o ținem tot așa, chiar o să-l suspende. Plus că prima șansă, dacă îl suspendă, o va avea, în opinia mea, nu Călin Georgescu, nu George Simion, ci Ilie Bolojan”.

După acest video, i-am întrebat pe cititorii DC News ce cred: Se va ajunge la așa ceva? Iată ce au răspuns:

Legat de structura noului Guvern al României. Sugestie:



1.Prim ministru desemnat: Victor Viorel Ponta;

2.Guvern cu trei vicepremieri. Obligatoriu, fiecare și ministru de linie.

a) unul de la PSD + 1 minister;

b) unul agreat de: AUR, SOS, POT, PACE, UpR, independenți: în persoana domnului Călin Georgescu + 1 minister (Ministerul Mediului?);

c) Adrian Veștea (PNL-aripa non-Bolojan/pro-Vintila IC Brătianu) + 1 minister (MDLPA?)

3.La MApN: Un general MApN, în rezervă/retragere;

4.La Secretariatul general: Fostul, de la PSD;

5.Dezumflarea semnificativă a Cancelariei PM;

6.O modalitate legală de valorificare a experienței profesionalele a domnului Adrian Năstase;

7.Stabilirea unui rol relevant a domnului Tomac în efortul de reintegrare a Basarabiei/Rep. Moldova în România/UE.

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In primul rand trebuie sa vina alegerile prezidentiale la termen, pentru care eu deocamdata pana acum tot pe d-l Nicusor Dan il vad favorit la limita pentru al doilea si ultimul mandat posibil si nu cred ca doreste sa-l rateze. Iar d-l Presedinte PNL Bolojan intai pregateste partidul pentru opozitie si alegerile parlamentare din 2028, moment in care in functie de rezultatele alegerilor si optiunile PNL ar putea viza pozitia tot de premier sau ministru ceva mare cu reformele si fondurile europene. Cred ca la batalia prezidentiala va fi sustinut un candidat de dreapta cu cele mai mari sanse care sa adune voturi si de la electoratul PNL si USR si posibil UDMR, Minoritati si nehotarati. Deci pe d-l Bolojan nu cred ca il intereseaza fotoliul de la Cotroceni si mai mult candidatul dreptei cu cele mai mari sanse care nu vizeaza o pozitie in planul deciziei economice.

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Este corect și normal să fie suspendat actualul președinte deoarece:



1. A mințit cu nemarirea TVA-ului

2. A mințit și ascunde situația exactă legată de cazul anulării alegerilor

3. A încălcat logica constituțională prin numirea a doi premieri nevalidați până acum

4. A târât România în războiul cu Ucraina și ascunde costurile plătite de țara

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Pe Nicușor Dan nu-l iubesc nici măcar cei ce au mâncat sarmale la Cotroceni dar suspendarea acum, în condițiile date, ar fi o mare prostie. Apoi, cred ca nu au motive constituționale, omul se ferește ca dracu de tămâie să încalce o literă din legea fundamentală. Poate Bolojan și-ar dori, dar nu mai ocupă locul cu pricina și cred ca nici nu-l va ocupa. Există doar un prim parcurs, AUR președinția senatului și investirea unui guvern PSD cu susținere AUR până in 2028 după mai vedem. Cred ca ar fi nu numai normal, dar ar fi respectat și votul din 2024, primele două partide votate de români, își împart puterea și apoi, multă grije ce fac cu ea. Noi vom vedea și vom vota. AFERIM!

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Din pacate pentru noi, Bolojan nu a fost capabil sa armonizeze o coalitie, cu atat mai putin ar putea sa armonizeze o tara. Nu are, tot din pacate, o viziune asupra dezvoltarii economice a Romaniei.

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NU! Sondajele vorbesc. Când 80% din populație consideră ca țara se îndreaptă intr-o direcție greșită urmare a guvernării bolojan, mai crede cineva ca ar fi bun ca președinte și ca l-ar vota cineva in afara de minoritatea gălăgioasă progresistă? Glumiți. Haideți să încetăm cu propaganda de doi lei care ne-a adus în acest punct. De altfel, mă întreb cum este posibil ca un popor să voteze convarsitor PSD și AUR, în schimb să voteze majoritar Nicușor Dan președinte. Dar asta este alt subiect.

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Să ne ferească bunul Dumnezeu

Să nu mai auzim de Bolojan

Un trădător de țară!

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bolojan presedinte interimar? iar? dar cum, ca e abrudean la conducerea senatului. fac rocada? il imita pe putin? pai nu mai sunt impotriva lui putin? cainele nu pleaca de la macelarie. cum sa-si dea cu stangu-n dreptul parlamenarii? sa renunte ei la miile de euro care se-ngramadesc in buzunarele lor? pe dan cine l-a pus presedinte, ca n-a fost votat, cu siguranta, de atatia romani! de cand a aparut in politica mare nu s-a schimbat deloc. daca e geniu, al matematicii, asta nu inseamna ca e bun in orice functie. grindeanu nu e bun de premier, a mai fost o data si si-a aratat capacitatile. chiar au murit toti intelectualii din romania, toti diplomatii, toti cei care stiu cu ce se mananca functiile de presedinte si premier?

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Corect ar fi sa fie suspendat atat timp cat anularea turului 1 la algerile prezidentiale din 2024 a fost facuta ilegal



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Eu ii dau dreptate domnului Chirieac. Ce a facut Bolojan in PNL ar face si cu noi, metoda preferata a dansului este pumnul in gura din pacate. Sper sa ramana presedinte dl Nicusor Dan.

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Cel mai slab om politic ajuns in functia de prim ministru. Sa nu mai aud de acest individ in veci.



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