Ajutor militar România - Ucraina, controverse privind sistemul Patriot. „E ca și cum ai dat un Logan din 2015 și ai primit unul nou”

Radu Hossu, corespondent de război, a spus că România nu ar trebui să-și asume în întregime meritul pentru livrarea sistemelor Patriot către Ucraina. El a zis că acestea au fost furnizate de SUA, cu finanțare din partea Norvegiei. Acesta a comparat situația cu un schimb de mașini.

„Unii din Armată zic: „Le-am dat Patriot ucrainenilor”. Nu le-ai dat tu. Le-au dat americanii, pe banii norvegienilor. Tu nu le-ai dat absolut nimic. Tu doar ți-ai îmbunătățit echipamentele. E ca și cum ai dat un Logan... și nici măcar nu l-ai dat. Te-au rugat frații tăi americani și ți-au spus: „Hai, ajută-i pe aceia, dă-le Loganul acela”. Iar Norvegia ți-a cumpărat la schimb un Duster. Exagerez puțin cu Duster-ul, nu e chiar diferența asta, dar, mă rog, ideea rămâne. Tu ai dat un Logan din 2015 și ai primit unul nou. Cam asta am făcut.

Deci eu înnebunesc când îi văd pe unii din Armata Română, cu care și vorbesc, și au tupeul să spună: „Cum adică nu i-am ajutat mult? Le-am dat Patriotul”. Nu le-ai dat absolut nimic. Le-au dat americanii, pe banii norvegienilor. Tu, în schimb, ți-ai upgradat sistemul Patriot”, a zis Radu Hossu, corespondent de război, la podcastul Obiectiv EuroAtlantic, realizat de Tudor Curtifan la DefenseRomania.

