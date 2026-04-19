€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
Ajutor militar România - Ucraina, controverse privind sistemul Patriot. „E ca și cum ai dat un Logan din 2015 și ai primit unul nou"
Data publicării: 19:52 19 Apr 2026

EXCLUSIV Ajutor militar România - Ucraina, controverse privind sistemul Patriot. „E ca și cum ai dat un Logan din 2015 și ai primit unul nou”
Autor: Anca Murgoci

sua-au-dat-liber-la-vanzarea-de-sisteme-patriot-care-vor-ajunge-in-ucraina-3205253.webp PATRIOT

România a donat un sistem de rachete sol-aer Patriot către Ucraina în luna septembrie 2024.

Radu Hossu, corespondent de război, a spus că România nu ar trebui să-și asume în întregime meritul pentru livrarea sistemelor Patriot către Ucraina. El a zis că acestea au fost furnizate de SUA, cu finanțare din partea Norvegiei. Acesta a comparat situația cu un schimb de mașini.

„Unii din Armată zic: „Le-am dat Patriot ucrainenilor”. Nu le-ai dat tu. Le-au dat americanii, pe banii norvegienilor. Tu nu le-ai dat absolut nimic. Tu doar ți-ai îmbunătățit echipamentele. E ca și cum ai dat un Logan... și nici măcar nu l-ai dat. Te-au rugat frații tăi americani și ți-au spus: „Hai, ajută-i pe aceia, dă-le Loganul acela”. Iar Norvegia ți-a cumpărat la schimb un Duster. Exagerez puțin cu Duster-ul, nu e chiar diferența asta, dar, mă rog, ideea rămâne. Tu ai dat un Logan din 2015 și ai primit unul nou. Cam asta am făcut.

Deci eu înnebunesc când îi văd pe unii din Armata Română, cu care și vorbesc, și au tupeul să spună: „Cum adică nu i-am ajutat mult? Le-am dat Patriotul”. Nu le-ai dat absolut nimic. Le-au dat americanii, pe banii norvegienilor. Tu, în schimb, ți-ai upgradat sistemul Patriot”, a zis Radu Hossu, corespondent de război, la podcastul Obiectiv EuroAtlantic, realizat de Tudor Curtifan la DefenseRomania.

Vedeți mai multe aici:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close