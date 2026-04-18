Zona din România care nu este protejată de NATO. Nu intră sub incidența Articolului 5

Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, care creează oportunități puternice de dezvoltare pentru țară.

După finalizarea dezvoltării proiectului, Neptun Deep va contribui la securitatea și independența energetică a României, va sprijini tranziția energetică a țării și va susține dezvoltarea economică. Cu un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, Neptun Deep va poziționa România drept cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Pentru a ilustra dimensiunea proiectului: Producția estimată de gaze naturale este echivalentă cu aproximativ de 30 de ori cererea anuală actuală a circa 4,3 milioane de gospodării.

Dar... există o problemă. Neptun Deep nu este protejat de NATO. Se află în zona economică exclusivă a României, care nu intră sub incidența articolului 5 al NATO. Despre acest subiect a vorbit și Radu Hossu, corespondent de război, la podcastul Obiectiv EuroAtlantic, realizat de Tudor Curtifan la DefenseRomania.

„Noi avem perimetrul Neptun Deep. Aș vrea să atrag atenția asupra acestui lucru. Neptun Deep nu este protejat de NATO. Se află în zona economică exclusivă a României, care nu intră sub incidența articolului 5 al NATO. Și am văzut că, și vineri, o dronă rusească a intrat din nou în spațiul României.

Și atunci întreb, ipotetic: Dacă noi nu suntem în stare să punem stop acum, ce vom face când va trebui să protejăm Neptun Deep? Cine să ne ajute acolo? Nu o să vină nimeni să o facă în locul nostru.

Noi trebuie să ne protejăm interesele. Dar nu am cumpărat nici măcar drone interceptoare de la ucraineni. În același timp, spunem că nu putem doborî dronele rusești care intră pe teritoriul nostru, din cauza riscului de a afecta zone populate”, a zis Radu Hossu, corespondent de război, la podcastul Obiectiv EuroAtlantic, realizat de Tudor Curtifan la DefenseRomania.

Pe 25 martie 2025, OMV Petrom și Romgaz au anunțat începerea forajului pentru dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor de gaze naturale Pelican Sud și Domino din perimetrul Neptun Deep, situat la 160 de km în largul Mării Negre.

Cele două companii investesc, împreună, până la patru miliarde de euro pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

La 1 august 2022, Romgaz a devenit acționarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înființat ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizării tranzacției de achiziție și transferul tuturor acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apa adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.