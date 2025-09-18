România, piață de desfacere pentru UE: Importuri masive de produse alimentare și carne de porc / video

Doru Frunzulică, vicepreședinte cu atribuţii de preşedinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), atrage atenția asupra agravării deficitului comercial al României la produse, care a depășit 33 de miliarde de euro anul trecut. Potrivit acestuia, principala cauză este cererea mare a pieței pentru importuri, în condițiile în care România nu produce suficient.

Doru Frunzulică a vorbit despre agravarea deficitului comercial al României la produse și a explicat că el s-a accentuat după 2015. Potrivit acestuia, cauza este cererea mare a pieței pentru importuri, deoarece multe bunuri nu se produc intern.

„Din păcate, pe produse, deficitul nostru comercial - începând din anii 2015-2016, Covid, post-Covid - s-a agravat. Am avut în 2022 - 34 de miliarde deficit comercial, în 2023 s-a mai redresat, a fost undeva pe la 29 de miliarde, anul trecut a fost în jur de 33.3 miliarde, deficit comercial care, în mare parte, se datorează faptului că piața solicită aceste importuri, România nu produce o grămadă de lucruri.



Avem deficite comerciale foarte mari pe produse farmaceutice, pe materiale de construcție, pe produse chimice, pe produse alimentare, pe produse electrice și electrotehnice, pe tot felul de uleiuri și produse din plastic.



Deficitul comercial se datorează faptului că orice business, orice om de afaceri se uită unde este cel mai bun raport calitate-preț. Importă pentru că se vinde. Piața românească cere acest lucru, unde deficitul de bunuri de larg consum a fost din ce în ce mai mare și a trebuit să fie compensată prin importuri. Trebuie luate măsuri urgente", a spus Doru Frunzulică.

România importă carne de porc

Doru Frunzulică a explicat că 72% din deficitul comercial al României provine din schimburile cu țările UE, iar 28% cu restul lumii. Potrivit acestuia, importurile mari se datorează lipsei producției interne.

„Deficitul cel mai mare, 72%, îl avem cu țările membre ale Uniunii Europene, adică suntem o piață de desfacere pentru alte țări membre ale Uniunii Europene, iar restul de 28% cu restul lumii. Cel mai mare deficit comercial îl avem cu China, pe locul 2 este Germania, dar pot să vă dau și un clasament.



Deficitele noastre comerciale în perioada 2020-2024, după cum urmează, în ordine: China, Germania, Polonia, Turcia, Ungaria, Kazakhstan, Olanda, Austria, Italia, Bulgaria. China exportă o grămadă de produse la un preț bun. Bulgaria, Polonia, Ungaria sunt în primii 10. Importăm la greu de la 3 vecini pentru că nu producem.

Importăm carne de porc la greu. Anul trecut s-a importat carne de porc proaspătă, congelată, refrigerată de 1.1 miliarde de euro din Polonia, din Ungaria. La noi s-au închis acele mari ferme de porci care erau în vestul României, lângă Timișoara, dar s-au deschis dincolo, în Ungaria. Sunt vecinii noștri și colaborăm foarte bine pe mai multe domenii, dar vedeți cum am pierdut din punct de vedere competitiv. Importăm carne de porc din Spania, din Italia", a spus Doru Frunzulică.

„România importă peste 70% din produsele alimentare și agroalimentare"

Doru Frunzulică a subliniat că România importă aproximativ 72% din produsele alimentare și agroalimentare, inclusiv porumb, semințe de floarea-soarelui și produse de panificație, în timp ce exportă materii prime.

„România importă peste 70%, undeva spre 72%, din produsele alimentare și agroalimentare. Importăm inclusiv porumb, inclusiv semințe de floarea-soarelui, importăm de peste 800 de milioane de euro anul trecut produse de panificație, pâine congelată, produse de panificație, prăjituri, biscuiți. Dar chiar nu putem să le producem în România?



Noi exportăm produse agricole primare, fermierii treieră, ajung direct în port la Constanța, exportă grâul, exportă porumbul, exportă floarea-soarelui, iar noi importăm făină, importăm mălai, importăm ulei", a spus Doru Frunzulică la emisiunea Totul despre bani, de pe DC News, DC News TV şi DC Business.

