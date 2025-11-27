Bărbatul suspectat de împușcarea celor doi soldați din Garda Națională, în apropierea Casei Albe, a lucrat cu CIA în Afganistan

Conform directorului CIA, John Ratcliffe, suspectul a fost lăsat să intre în Statele Unite ”datorită colaborării sale anterioare cu guvernul american”.

Contextul în care a avut colaborarea cu guvernul american, inclusiv cu CIA



”În urma retragerii dezastruoase a lui Biden din Afganistan, administrația Biden a justificat aducerea presupusului trăgător în Statele Unite în septembrie 2021 datorită colaborării sale anterioare cu guvernul american, inclusiv cu CIA, ca membru al unei forțe partenere în Kandahar, care s-a încheiat la scurt timp după evacuarea haotică”, a declarat John Ratcliffe.



Procurorul american Jeanine Pirro a spus că, deocamdată, ”este prea devreme pentru a spune care este motivul” atacatorului. ”Există cu siguranță aspecte pe care le investigăm, dar nu suntem pregătiți să le dezvăluim”, a menționat ea.



După ce suspectul Rahmanullah Lakanwal, de 29 de ani, a fost identificat ieri ca fiind cetățean afgan, Statele Unite ale Americii au suspendat toate cererile de imigrare din partea cetățenilor afganilor, scrie BBC.

De ce se afla armata SUA în Afganistan?

La sfârșitul lui 2001, SUA îl urmăreau pe Osama Bin Laden, liderul grupării militare islamiste Al-Qaeda, ce tocmai organizase atacurile din 11 septembrie 2001.

Bin Laden opera din Afganistan, însă talibanii, care conduceau țara la acea vreme, au refuzat să-l predea. Armata SUA a fost trimisă în țară și a înlăturat talibanii de la putere

SUA și alte țări aliate au menținut o prezență militară semnificativă în Afganistan până în anul 2014, atunci când mii de soldați internaționali au fost retrași, iar cei care au rămas s-au concentrat în mare parte pe sprijinirea forțelor de securitate afgane.

Când și de ce s-au retras?



În februarie 2020, SUA și talibanii au semnat un acord prin care Washingtonul a acceptat să retragă toate trupele. Președintele american Joe Biden a stabilit termenul limită pentru retragerea tuturor trupelor americane din Afganistan până la data de 11 septembrie 2021. Biden a fost criticat pe scară largă pentru imediata retragere.



Talibanii au recucerit întregul Afganistan în mai puțin de o lună, capitala Kabul căzând la 15 august 2021.



SUA au oferit vize speciale cetățenilor afgani ce au lucrat direct cu armata americană și se temeau de represalii din partea talibanilor în urma acestei cooperări, notează sursa citată.

