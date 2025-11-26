€ 5.0903
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Data actualizării: 23:44 26 Noi 2025 | Data publicării: 22:04 26 Noi 2025

Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Autor: Roxana Neagu

atac armat sua langa casa alba Atac armat SUA, lângă Casa Albă/ Captură video @Nikolrem, X
 

Casa Albă este blocată complet, după un atac armat.

”Vreau ca toți credincioșii să se roage pentru cei doi membri ai Gărzii Naționale, ca să poată petrece Ziua Recunoștinței cu familiile lor în loc să-și piardă viața, pentru că înțeleg că sunt încă într-o stare destul de dificilă” a transmis  JD Vance. 

Guvernatorul își retrage declarația despre moartea celor doi soldați

UPDATE: Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a părut să-și retragă anunțul anterior în care anunțase moartea celor doi membri ai Gărzii Naționale, spunând că biroul său „primește acum rapoarte contradictorii” cu privire la starea lor.

”Primim acum rapoarte contradictorii despre starea celor doi membri ai Gărzii Naționale și vom oferi actualizări suplimentare când vom primi informații complete”, a scris Morrisey pe X. „Rugăciunile noastre sunt alături de acești curajoși militari, de familiile lor și de întreaga comunitate a Gărzii” a completat guvernatorul. 

UPDATE: Cei doi membri ai Gărzii Naționale, care au fost răniți grav într-un atac armat petrecut astăzi în Washington DC, au murit, a declarat guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey. 

„Cu mare tristețe putem confirma că ambii membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, care au fost împușcați astăzi la Washington, DC, au decedat din cauza rănilor suferite”, a scris guvernatorul pe X. „Acești curajoși locuitori ai Virginiei de Vest și-au pierdut viața în slujba țării lor” a completat el. 

Reacția lui Donald Trump: Animalul care...

UPDATE: ”Animalul care i-a împușcat pe cei doi membri ai Gărzii Naționale, ambii fiind grav răniți și acum în două spitale separate, este și el grav rănit, dar, indiferent de situație, va plăti un preț foarte mare. Dumnezeu să binecuvânteze Marea noastră Gardă Națională și pe toți militarii și forțele de ordine. Aceștia sunt cu adevărat oameni minunați. Eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, și toți cei asociați cu Biroul Președinției, sunt alături de voi!” a transmis președintele american Donald Trump pe Truth Social. 

Oprire la sol pe Aeroportul Național Ronald Reagan- UPDATE

UPDATE: O oprire la sol a fost decisă pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington „din motive de securitate”, potrivit Administrației Federale a Aviației, conform NBC News. 

Decizia a fost emisă la scurt timp după împușcarea a doi membri ai Gărzii Naționale în capitala țării.

---

Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați astăzi, în apropierea Casei Albe. Starea lor nu este cunoscută în acest moment, potrivit unui oficial al forțelor de ordine care nu este autorizat să discute public problema și care a vorbit cu AP sub condiția anonimatului.

Presupusul atacator a fost arestat. El a deschis focul asupra mai multor persoane, în apropierea stației de metrou Farragut, care se află la aproximativ 1 km și jumătate de Casa Albă sau ”câteva blocuri”, după cum scrie presa americană. Poliția din Washington DC a postat pe X: ”Zona este sigură, un suspect este în arest”. Pe lângă cei doi soldați, o a treia persoană a fost rănită, identitatea sa nefiind identificată. 

Donald Trump, aflat la golf, a fost informat despre atac

”Casa Albă este conștientă și monitorizează activ această situație tragică. Președintele a fost informat”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Donald Trump nu se afla la Casa Albă, în momentul atacului, fiind la Mar-a-Lago pentru Ziua Recunoștinței. Vicepreședintele JD Vance vizitează Fort Campbell în Kentucky.

casa alba
atac armat
sua
